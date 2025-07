Alexandre Correa foi condenado a um ano de prisão em regime aberto por agredir sua ex-esposa, a apresentadora Ana Hickmann. A decisão, divulgada nesta terça-feira (22), também prevê multa de R$ 10 mil e mantém vigentes as medidas protetivas, por considerar que ele ainda representa risco.

Mesmo com a condenação, Correa não será preso, pois o regime aberto permite o cumprimento da pena em liberdade, e já sinalizou que irá recorrer, alegando inocência.

Ana Hickmann afirmou, por meio de nota, sentir “mais alívio do que satisfação, por ter sido mantida a medida protetiva que impede que ele se aproxime de mim e da minha família. Tenho muito medo dele. Ele sempre teve postura opressora, misógina e machista dentro de casa, e agora tornou isso público com ataques que não cessam desde que tive coragem de me libertar.”

Alexandre Correa com mais BOs

Além desse caso, Alexandre Correa ainda responde a outros processos judiciais significativos: ele foi condenado por calúnia contra o chef Edu Guedes, ao qual foi imposta pena de três anos de detenção, e enfrentou ação de litigância de má-fé, relacionada à falsificação de assinaturas e tentativas de fraudes financeiras nos processos envolvendo Ana Hickmann . Ele também move ações contra emissoras pedindo indenizações milionárias e enfrenta disputas sobre pensão compensatória e divisão de bens .

A separação do casal ocorreu em novembro de 2023, após Ana registrar boletim de ocorrência por lesão corporal durante uma briga. Desde então, o litígio entre os dois envolve múltiplas frentes judiciais, com impactos pessoais, financeiros e de imagem pública.

📌 O processo da agressão corre em segredo de Justiça.