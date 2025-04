Alexandre de Moraes alerta PGR para risco de fuga de Bolsonaro

O Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, solicitou na manhã desta quarta-feira que a PGR Procuradoria-Geral da República faça a análise do pedido de PRISÃO PREVENTIVA do ex-presidente Jair Bolsonaro.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O objetivo é impedir que Bolsonaro fuja do Brasil.

PGR e Léo Índio

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, pediu ao STF a prisão de Leonardo Rodrigues de Jesus, sobrinho de Bolsonaro. Réu pelos atos de 8/1, Léo Índio fugiu para a Argentina, descumprindo medidas cautelares que deveria seguir ao responder ao processo em liberdade.

Léo Índio teria fugido para a Argentina em março, logo após se tornar réu no STF por participar dos atos golpistas de 8 de janeiro.

O sobrinho de Bolsonaro deixou o Brasil há um mês e pediu asilo ao governo Milei. Ele responde pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado.

Leia Mais Notícias do Brasil