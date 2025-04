O coronel PM Cassio Araújo de Freitas, atual comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo, pode estar próximo de ser substituído. A possível troca já era cogitada desde o ano passado por parte do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite. O nome mais cotado para assumir a função é o do subcomandante da PM, José Augusto Coutinho, que anteriormente comandou a Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar).

Caso a mudança se concretize, a oficialização deve ocorrer ainda esta semana, acompanhada de um despacho que promoverá cinco oficiais ao posto de coronel. No final do ano passado, a possibilidade de exoneração de Cassio foi considerada uma maneira de minimizar a pressão sobre o governo, diante de uma série de incidentes violentos envolvendo policiais militares. Na ocasião, Tarcísio reconheceu a existência de uma certa crise na segurança pública, mas optou por não realizar a troca imediatamente e evitar a impressão de fraqueza diante dos opositores.

Um coronel próximo a Cassio observou que muitos de seus colegas da mesma turma estão deixando a corporação. Somente dois coronéis permanecem em posição ativa: João Alves Cangerana Junior, chefe do 11º Comando de Policiamento de Área, e Victor de Freitas Carvalho, do Corpo de Bombeiros. Embora existam alguns “atritos pontuais” envolvendo o comandante-geral da PM, existem autoridades afirmando nos bastidores que esses conflitos não seriam suficientes para justificar a troca.

Apesar das especulações sobre sua possível saída, coronel Cassio continua exercendo suas funções e delegando tarefas aos subordinados. Entre suas atividades estão o estabelecimento de cronogramas com ações planejadas para serem implantadas até o final do ano. Até o momento, ele não se manifestou sobre os rumores em torno de sua saída.

O potencial sucessor de Cassio Araújo, coronel José Augusto Coutinho, é considerado próximo ao secretário Guilherme Derrite e tem uma relação consolidada com a alta administração da Secretaria e da Polícia Civil. Após seu tempo na Rota, Coutinho também liderou o Comando de Policiamento de Choque antes de ser promovido a subcomandante em fevereiro deste ano. Nesta mesma ocasião, Tarcísio promoveu uma reforma significativa ao trocar 34 dos 63 coronéis em posições estratégicas, favorecendo aqueles alinhados com as diretrizes defendidas por Derrite.

Brochi homenageou coronel Cássio

O vereador Thiago Brochi (PL), de Americana, entregou no ano passado uma placa em homenagem ao coronel PM Cassio Araújo de Freitas durante uma visita à sede da Polícia Militar, em São Paulo. A honraria havia sido dada em reconhecimento à operação ocorrida no litoral paulista contra o crime organizado. Na ocasião, Brochi acompanhou o presidente do Clube dos Cavaleiros de Americana (CCA), Beto Lahr, nas discussões sobre as ações de segurança durante a Festa do Peão de 2024.