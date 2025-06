Um homem acusado de aliciar crianças foi pego estupr4ndo uma idosa de 68 anos esta sexta-feira em Santa Bárbara d’Oeste. O caso foi registrado por volta das 20h no bairro San Marino e o homem rondava o bairro com uma moto vermelha com um adesivo “Jesus” no tanque.

Ele foi encontrado em uma estrutura do DAE da cidade em fase de demolição. O autônomo de 41 anos, condutor da motocicleta, estava no local com a senhora de 68 anos. Ambos sem roupas e praticando sexo.

GUARDA CIVIL MUNICIPAL Santa Bárbara D’Oeste –

NATUREZA: ESTUPRO

DATA: 20/06/2025 HORA: 20:05 LOCAL: Av Ver Fause Jorge Maluf X Av Pastor Jesus Nascimento Santo, San Marino

EQUIPE: 04 🚓VTR 140 GCM De Souza, GCM Joyce e GCM Wellington

SÍNTESE: Por determinação do CICOMM, os patrulheiros deslocaram até o bairro Santa Marino onde segundo solicitação de um munícipe, um indivíduo conduzindo uma motocicleta vermelha, com um adesivo de Jesus no tanque, trajando moletom cinza claro e capacete vermelho estaria abordando crianças pelo bairro dizendo que tinha pipas e carretel pela Av São Paulo e as levariam buscar os materiais.

Diante as informações foi iniciado patrulhamento pelo bairro com vistas a motocicleta. Localizando-a estacionada sem o condutor nas proximidades.

Devido o local ser êrmo e ao lado de uma mata e próximo dali existir uma estrutura do DAE em fase de demolição foi realizado uma varredura e averiguação. No interior da estrutura estavam o suspeito masculino, autônomo de 41 anos, condutor da motocicleta e uma senhora de 68 anos. Ambos sem as vestes e em ato libidinoso.

Em diálogo com a senhora idosa, ela, relatou que se encontrava em frente a uma padaria pelo bairro 31 de março, quando foi abordada por R. Que ofereceu dinheiro para ela e a convidou para ir com ele fazer uma entrega. Devido estar passando por necessidade financeira, aceitou.

O suspeito a levou para o local desabitado e passou ameaça-la de morte, desferindo socos na sua cabeça. Confirmou que eles permaneceram naquele lugar escuro, e a todo momento a obrigava praticar sexo oral nele preferindo ameaças dizendo que a mataria, caso falasse para alguém o ocorrido.

Enquanto era feito a abordagem , a denunciante reconheceu a motocicleta que assediou seus filhos. Informou ser mãe de uma criança de 9 anos e um adolescente de 13 anos que estavam próximo a residência quando o suspeito com a motocicleta vermelha, agora identificado, chamou seu filho de 9 anos para ir buscar pipa e carretel e com a negativa dos mesmos passou a chinga-los.

Diante os fatos o autor recebeu voz de prisão e foi conduzido ao plantão policial.

Os fatos foram narrados pelos GCMs, pela vítima idosa e pela responsável das crianças a autoridade de plantão que informou que a mãe das crianças deveria procurar a DDM em data posterior para registrar um BO de injúria.

Determinou a lavratura de BO de estupro liberando o autor após o término da ocorrência.

A vítima foi conduzida ate a residência após o finalizar o registro do boletim de ocorrência.

A motocicleta Honda NXR 125 Brós de cor vermelha, placa FAV 7D78 foi recolhida ao Pátio Único com diversas irregularidades.

