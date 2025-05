A estudante Sarah Gomes Panucci, de 14 anos, mora em Nova Odessa e está prestes a viver uma experiência única: um intercâmbio para Londres, com todas as despesas pagas. Ela foi uma das contempladas em um sorteio especial promovido pela inFlux escola de idiomas – que reúne mais de 150 unidades em todo o Brasil e duas em Portugal – como parte do programa de rematrículas deste ano.

O sorteio foi realizado recentemente e Sarah conquistou a oportunidade de estudar fora do país. Ela embarcará no início de julho e permanecerá em Londres por cerca de 25 dias, vivendo uma imersão completa na língua inglesa. Durante o período, Sarah e outros alunos da rede ficarão hospedados em casas de família, participarão de atividades culturais e educacionais, tudo organizado pela própria inFlux.

Motivada desde cedo pela importância da fluência em inglês para seu crescimento pessoal e profissional, Sarah – que estuda na inFlux de Nova Odessa há 2 anos – celebrou a conquista com entusiasmo. “Estou muito feliz por ter essa chance! Vai ser incrível conhecer outra cultura, estudar, fazer novos amigos e melhorar ainda mais meu inglês. Sei que essa experiência vai abrir muitos caminhos para mim”, afirma a adolescente.

Os pais de Sarah, Jane e Ricardo, também comemoraram o resultado. “Escolhemos a inFlux por acreditarmos na metodologia e pelo acolhimento que a escola oferece. Sempre vimos o carinho e o cuidado que todos têm com os alunos. Agora, ver nossa filha realizando esse sonho é motivo de muito orgulho para toda a nossa família”, destacam.

Diretora da unidade de Nova Odessa, Maria Amélia Leme Fronio Dagrela, diz que a conquista da aluna reforça o compromisso da escola com o ensino de excelência e a formação de cidadãos preparados para o mundo. “Nós já realizamos sorteios de prêmios entre nossos alunos todos os semestres, mas, pela primeira vez, tivemos uma ação especial em toda a rede para oferecer essa experiência internacional. Ter uma aluna da nossa unidade contemplada nos enche de orgulho e motiva ainda mais nossos alunos a seguirem focados em seus sonhos”, ressalta.