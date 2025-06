A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Americana realizou, na tarde da sexta-feira (6), a entrega de 140 camisetas produzidas pelas alunas do curso de operador de máquinas de costura do Cuca (Centro Universidade do Conhecimento de Americana).

As peças, em tamanhos variados, foram destinadas a duas instituições do município: a Coasseje (Casa de Orientação e Assistência Social Seareiros de Jesus) e a AAMA (Associação Americanense de Acolhimento), que receberam 70 unidades cada.

O tecido foi doado pelo Sinditec (Sindicato das Indústrias Têxteis de Americana e Região), e a confecção fez parte das atividades práticas do curso. “O trabalho desenvolvido pelas alunas foi muito importante, pois, além de aplicarem o conhecimento adquirido nas aulas, contribuíram com instituições que atendem crianças e adolescentes. Essa iniciativa reforça o papel social do Cuca e o impacto positivo da qualificação profissional”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

Participaram da entrega o secretário Rafael de Barros, a professora de costura Raquel de Lima Oliveira, a coordenadora do Cuca, Grace Barbosa Guedes, e os representantes da Coasseje, Sueli de Fátima Alves Correa e Francisco Carlos Correa.

