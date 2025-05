A equipe de Saúde Bucal da Secretaria de Saúde de Americana promoveu, entre os dias 22 e 25 de abril, uma ação educativa e preventiva junto aos alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) do município. A iniciativa incluiu palestras com demonstrações práticas, utilizando macro modelos para orientar sobre a correta higiene bucal.

Ao longo das atividades, foram avaliados 183 alunos e demais usuários dos programas da instituição, como a Escola de Educação Especializada, o PHR-Ser Viver e o Centro Dia.

“A promoção da saúde começa com a informação e a prevenção, especialmente quando falamos de públicos que merecem atenção diferenciada, como os alunos da APAE. Essa parceria reforça o compromisso da nossa equipe em oferecer um atendimento humanizado e de qualidade, garantindo que mais pessoas tenham acesso à saúde bucal e a um tratamento adequado”, afirmou a diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel.

Após as avaliações, 81 pessoas foram encaminhadas para tratamento no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), que conta com profissionais habilitados para atender pessoas com deficiência.

“Nosso objetivo é não apenas tratar, mas principalmente educar para a saúde bucal. O uso de macro modelos torna a orientação mais visual e acessível para os alunos. A identificação precoce de problemas bucais permite um tratamento mais eficaz e melhora significativamente a qualidade de vida dos pacientes”, destacou a coordenadora da equipe de Saúde Bucal, Claudia Borelli.

Para facilitar o acesso ao tratamento, os pais ou responsáveis receberam um encaminhamento impresso com o telefone do CEO, orientando-os a agendar as consultas diretamente com os dentistas especialistas.

“A saúde bucal impacta diretamente o bem-estar e o desenvolvimento dos nossos alunos. Ter uma equipe especializada, que entende as necessidades específicas de cada um, faz toda a diferença. Agradecemos essa ação tão cuidadosa e necessária, que certamente trará grandes benefícios para nossos usuários”, declarou a coordenadora pedagógica da APAE, Giovana Rodrigues Pereira.

A ação reforça o compromisso da Prefeitura de Americana com a inclusão, a saúde preventiva e a atenção especializada à população.