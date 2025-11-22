Cerca de sessenta alunos do 8º ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual Prefeito Antônio Zanaga visitaram nesta quarta-feira (19) a Câmara Municipal de Americana para participarem do projeto Câmara Jovem. Os estudantes da escola localizada no bairro Antônio Zanaga simularam uma sessão ordinária da Câmara no plenário Dr. Antônio Álvares Lobo e atuaram como vereadores por um dia, debatendo proposituras elaboradas ao decorrer do projeto.

A sessão simulada foi a última etapa do programa. Ao longo do ano, os alunos aprenderam as diferenças entre os três poderes e o papel do vereador e receberam orientação dos coordenadores, professores e equipe técnica da Câmara para pesquisas, elaboração das proposituras e discussões de caráter interdisciplinar, com atividades voltadas para o desenvolvimento do senso crítico e o debate em Plenário.

Durante a sessão simulada, as atividades foram orientadas pela assessoria do Legislativo e pelos representantes da escola, que acompanharam os debates. A mesa diretora foi composta por João Pedro Bueno Gonçalves (presidente), Raquel Dantas Ribeiro (primeira secretária) e Kamily Vitória Lembo Gonçalves (segunda secretária). Foram discutidos um projeto de lei, um requerimento e quatro indicações.

A etapa da sessão simulada contou ainda com uma visita guiada em que os alunos aprenderam sobre a história de Americana e da Câmara e conheceram as dependências do legislativo. Ao final, os vereadores mirins receberam certificados de participação.

As seguintes proposituras foram debatidas pelos jovens parlamentares:

– O projeto de lei de autoria da vereadora Emanuela Fernandes do Prado, que ordena a retirada de aguapés na represa de Salto Grande e a instalação de equipamentos de lazer na orla da Praia dos Namorados, foi aprovado por unanimidade.

– O requerimento de autoria da vereadora Raquel Dantas Ribeiro, que solicita informações sobre medidas de prevenção e combate a incêndios em Americana, foi aprovado por unanimidade.

– Indicação de autoria da vereadora Lorrayne Thaylana de Lima da Silva, solicitando a reforma e manutenção dos equipamentos do Bosque das Nascentes no bairro Antônio Zanaga, foi aprovada por unanimidade.

– Indicação de autoria da vereadora Leticia Victoria Silvestrini solicitando a reforma e manutenção dos equipamentos da Praça Vinícius de Moraes, no bairro Antônio Zanaga, foi aprovada por unanimidade.

– Indicação de autoria do vereador João Pedro Bueno Gonçalves pedindo operação tapa-buracos na região do bairro Antônio Zanaga foi aprovada por unanimidade.

– Indicação de autoria da vereadora Tessállya Romolini Gaspar, pedindo a restauração do Museu Histórico e Pedagógico Casarão do Salto Grande, foi aprovada por unanimidade.