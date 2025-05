Estudantes do 5º ano A do Ciep “Dom Eduardo Koaik” receberam, na última sexta-feira (23), a ex-jogadora da seleção brasileira de basquete Micaela Martins Jacintho Zakrzeski. Ela visitou a unidade escolar em Santa Bárbara d’Oeste e compartilhou com os alunos sua trajetória no esporte de alto rendimento.

A ação surgiu a partir das aulas de Educação Física, quando os professores passaram a trabalhar o conteúdo relacionado ao basquete. A iniciativa de trazer uma atleta de renome teve como objetivo proporcionar aos alunos uma vivência mais próxima da realidade esportiva, além de inspirá-los a partir de histórias reais de superação e conquistas.

Durante o encontro, Micaela relatou suas experiências em quadra, desafios enfrentados ao longo da carreira, conquistas nacionais e internacionais, incluindo participações em campeonatos mundiais e Jogos Olímpicos. A atleta despertou a curiosidade dos estudantes, que participaram com perguntas.