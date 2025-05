A Secretaria da Saúde de Sumaré, por meio da equipe de Prevenção em Saúde Bucal e dos projetos Especiais da Educação, realizou na terça-feira (13) uma ação especial de conscientização e promoção da saúde bucal na Escola Municipal Mundo Alegre da Criança. Durante todo o dia, os alunos tiveram a oportunidade de assistir à peça de teatro “A jiboia banguela”, uma história infantil que busca ensinar de forma divertida a importância dos cuidados com os dentes.

Essa iniciativa faz parte de uma série de ações que estão sendo realizadas nas escolas municipais de todas as regiões da cidade, com o objetivo de promover hábitos saudáveis desde cedo.

“O cuidado com a saúde bucal reflete diretamente na saúde geral e na qualidade de vida. Por isso, ao longo do ano, promovemos orientações, cuidados e assistência odontológica. É fundamental escovar os dentes e usar fio dental após as refeições para prevenir as principais doenças bucais”, destacou o secretário de Saúde, Rafael Virginelli.

A equipe de Saúde Bucal realiza ações de orientação e assistência nas unidades de saúde, escolas municipais e eventos, além do atendimento nos consultórios odontológicos. Durante as consultas, os dentistas fazem vigilância constante para identificar lesões na cavidade oral, com atenção especial àquelas com potencial de malignidade.