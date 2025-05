A Prefeitura de Sumaré celebrou, nesta semana, a formatura de mais uma turma do curso de Assistente de Logística, oferecido gratuitamente por meio do programa Qualifica SP, da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, em parceria com a Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico de Sumaré.

A entrega dos certificados representa um passo importante na qualificação profissional dos moradores da cidade, especialmente em um setor estratégico para a Região Metropolitana de Campinas: a logística. Com foco em habilidades práticas como controle de estoque, recebimento e expedição de mercadorias, e organização de processos de transporte, o curso prepara os alunos para atuar em áreas com alta demanda nas empresas locais.

As aulas foram ministradas por instituições de ensino de referência, como a Fundação FAT, e contam com certificação reconhecida, aumentando as chances de empregabilidade e contribuindo para o fortalecimento da economia local.

O secretário de desenvolvimento econômico, Ed Carlo Michelin, destacou a importância da qualificação como motor de transformação social. “Nosso compromisso é ampliar o acesso da população a oportunidades reais de trabalho e renda. Capacitar os cidadãos de Sumaré é investir no futuro da cidade e no fortalecimento da nossa economia local”, disse.