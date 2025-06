Alunos da EE João Thienne conhecem a cultura leta em Nova Odessa

Na última semana, a Biblioteca Municipal Antônio Fernandes Gonçalves (que funciona no Centro Cultural Herman Jankovitz), da Prefeitura de Nova Odessa, realizou uma atividade especial com 110 alunos do Ensino Médio da Escola Estadual Dr. João Thienne, em parceria com o CCLNO (Centro Cultural Leto de Nova Odessa). O encontro contou com a presença da escritora e pesquisadora Sibila Lilian Osis, autora da coletânea de poesias traduzidas do idioma Leto para o Português, e que foi intitulada como “Caminhos pela Poesia”.

A escritora é docente da Universidade do Estado do Amazonas e membra do Núcleo de Ensino e Pesquisa em História da Educação (NEPHE/UERJ), do Núcleo de Estudo e Pesquisa em História como Prática Social (NuPPS/UEA) e da própria Associação Brasileira de Cultura Leta.

Durante o encontro, a escritora compartilhou com os estudantes a sua trajetória acadêmica e literária, e abordou temas históricos importantes como o processo de imigração europeia ao Brasil.

Imigrantes

Sibila destacou especialmente a presença e a contribuição que os imigrantes letos têm no país, especialmente na cidade de Nova Odessa, onde a comunidade de descendentes é muito ativa e busca manter as tradições de seus antepassados.

De acordo com a bibliotecária Elaine Donadel, que acompanhou a visita, o encontro foi “extremamente interessante”. “Com uma linguagem acessível e envolvente, a autora despertou o interesse dos alunos pela Literatura e pela História, aproximando-os de uma herança cultural pouco conhecida, mas importante para o nosso município”, relatou.

Para a aluna Sophia Godinho, conhecer um pouco mais sobre a história da autora e o quão influente a cultura leta é em Nova Odessa foi muito importante. “A palestra da escritora Sibila, foi muito inspiradora para nós porque nos motivou a procurar saber mais sobre nossa ascendência, e também sua história de vida serviu como exemplo de como uma ex-aluna de nossa escola se tornou uma profissional de sucesso na área de enfermagem, nos motivando a sempre batalhar pelos nossos sonhos”, afirmou.

A Biblioteca

Reativada pela atual gestão municipal em maio de 2023 após uma ampla reforma e restauração, a Biblioteca Municipal Professor Antonio Fernandes Gonçalves conta com um acervo de milhares de livros. Ela é responsável, junto ao próprio Centro Cultural, pela preservação da história do município, além de ter uma grande demanda para empréstimo de livros, leitura e exposições.

O espaço reúne um acervo diversificado, com exemplares de clássicos da literatura e técnicos – ou seja, exemplares de ficção nacional e internacional, para estudo, romances clássicos da literatura em Português e histórias de ficção traduzidas do Inglês, bem como periódicos, fotografias, materiais de multimídia etc.

As instituições públicas ou privadas que têm interesse em participar das atividades oferecidas pela Biblioteca Municipal ou simplesmente utilizar o local para uma aula diferenciada poderão entrar em contato com a bibliotecária Elaine Donadel pelo e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (19) 99762-6369.

O prédio histórico fica na Avenida João Pessoa, nº 253, no Centro, e abre diariamente, nos dias úteis, das 8h às 17h. Os leitores interessados podem acessar o link do acervo digital pelo site oficial da Prefeitura, em https://biblioteca.sophia.com.br/terminal/9151.

Leia Mais notícias da cidade e região

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP