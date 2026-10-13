Alunos da EMEI Ceci recebem certificado de concurso de desenhos

Alunos da EMEI Ceci recebem certificado de participação de concurso de desenhos

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A Unidade de Educação Ambiental, Planejamento, Programas e Agricultura (UEAPPA), vinculada à Secretaria de Meio Ambiente (SMA) da Prefeitura de Americana, entregou nesta sexta-feira (9) certificados de participação no 1º Concurso de Desenho “Orquídeas: Cores e Natureza” para 30 alunos da Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Ceci, no Jardim Brasília.

Durante a atividade, os alunos participaram de ações lúdicas e de educação ambiental. O mascote Lixildo, da coleta seletiva, interagiu com as crianças e reforçou a importância da destinação correta dos resíduos para a preservação do meio ambiente.

“As crianças da EMEI Ceci se dedicaram para o concurso de desenhos de orquídeas, e hoje recebem os certificados de participação dele. Parabenizo todos os alunos pelo empenho no concurso, que uniu artes e meio ambiente”, disse a diretora de Educação Ambiental, Planejamento, Projetos e Agricultura e interlocutora do Programa Município VerdeAzul (PMVA) de Americana, Kátia Birke.

“Cada dia de entrega nas escolas dos certificados do concurso de desenhos é positivo. São momentos de muita leveza e alegria”, concluiu a secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales.

Concurso de desenho

Organizado pela Secretaria de Meio Ambiente, por meio da UEAPPA, em parceria com a Secretaria de Educação e o Círculo Americanense de Orquidófilos, o concurso foi destinado a alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental – Anos Iniciais.

Ao todo, foram recebidos 631 trabalhos, expostos entre os dias 11 e 13 de setembro, na FIDAM, durante a 54ª Expo Orquídea e a 4ª Feira AgroUrbana.

A iniciativa teve como objetivo incentivar a criatividade, a expressão artística e a sensibilização ambiental dos estudantes, além de difundir conhecimentos sobre orquídeas, biodiversidade e conservação da natureza.

Cada aluno pôde inscrever um desenho inédito, produzido manualmente em folha A4, com materiais e técnicas artísticas de livre escolha. A empresa Papirus Indústria de Papel S/A doou papel especial para desenhos e quadros aos participantes.

O concurso foi dividido em três categorias: Educação Infantil; Ensino Fundamental – 1º e 2º anos; e Ensino Fundamental – 3º ao 5º ano. Os três primeiros colocados de cada categoria foram selecionados, totalizando nove vencedores.

Os três primeiros colocados receberam troféus da Secretaria de Meio Ambiente. Os vencedores do primeiro lugar também ganharam cestas de produtos oferecidas pelo Círculo Americanense de Orquidófilos, enquanto os segundos e terceiros colocados receberam prêmios da Secretaria de Meio Ambiente.

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