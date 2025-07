Alunos da escola Alcheste fazem projeto para ir à Cop30

Por: Gabriel Macedo (professor responsável pelo projeto)

A Escola Alcheste de Godoy foi palco de uma importante iniciativa socioambiental ao realizar a Conferência Infantojuvenil pelo Meio Ambiente, com o objetivo de fortalecer a educação ambiental e incentivar práticas sustentáveis entre os jovens. A atividade, coordenada por mim, professor Gabriel Macedo, mobilizou estudantes em torno da reflexão sobre os desafios ambientais locais e globais. A conferência contou também com a participação da equipe gestora, professora de história Jaqueline entre outros.

Durante o evento, os alunos protagonizaram um momento democrático ao eleger o projeto que representará a escola em âmbito nacional: a revitalização do jardim de entrada da escola com o uso de energia solar.

O plano envolve também a coleta de materiais recicláveis no entorno da escola, que serão vendidos para financiar a compra de luminárias LED solares a serem instaladas no espaço revitalizado. Estamos tentando parceria com a secretaria de meio ambiente da cidade para a doação de algumas mudas.

Além de promover a sustentabilidade e o senso de pertencimento, a proposta se alinha a uma pauta urgente de transição energética e valorização do meio ambiente. O projeto foi inscrito e enviado ao Ministério da Educação (MEC) como parte das ações preparatórias para a COP 30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que ocorrerá em novembro de 2025, em Belém do Pará.

Expectativa na escola Alcheste

Caso o projeto seja selecionado entre os demais do país, a Escola Alcheste de Godoy poderá ser escolhida para representar o Brasil na COP 30.

