Um grupo de alunos da ETEC (Escola Técnica Estadual Ferrucio Humberto Gazzetta), de Nova Odessa, ficou em 4º lugar na categoria “Ciências Humanas” na 23ª edição da Febrace (Feira Brasileira de Ciências e Engenharia), na última semana, em São Paulo.

O aplicativo desenvolvido por eles chama-se “Mindtrack: Sistema de Comunicação e Monitoramento de Alunos com Crise”, e seus autores são os estudantes Sara Tiffany Santos Machado, Pedro Ferreira Nardele e Arthur Terassi Dantzger, com orientação dos professores Gislaine Fernanda Giubbina Araujo e Lucas Serafim Parizotto.

O sistema acessível pelos celulares visa facilitar a comunicação entre o aluno e a coordenação escolar. O sistema possui várias funcionalidades, incluindo a função de notificação de ausência, para quando o aluno estiver sofrendo com uma crise e estiver ainda no prédio da escola, como no banheiro ou no refeitório, permitindo que a coordenação escolar avise o professor para evitar conflitos ou cobranças indesejáveis com o aluno.

Outra função é a de solicitação de auxílio, por onde o aluno envia um pedido de ajuda para a coordenação, que por sua vez pode enviar algum funcionário para ajudar o aluno, podendo ser usado quando um aluno se machucar e não conseguir andar ou se ele estiver tendo uma crise e não conseguir se comunicar.

DENÚNCIAS

O sistema também possui a função de denúncia, por onde o aluno pode denunciar qualquer transgressão que perceber diretamente para a coordenação, inclusive de forma anônima. Por fim, o sistema possui uma função de registro e listagem, onde todas as notificações de ausência e solicitações de auxílio são salvas, junto de sua data e hora de envio, permitindo que o aluno, sua família ou um profissional da área da saúde acompanhe a situação de sua saúde física ou mental.

Neste caso, a coordenação da unidade escolar também possui acesso a um registro de todos os envios de notificações de ausência e solicitações de auxílio de todos os alunos registrados, somando-se também todas as denúncias feitas na plataforma.

Falam os alunos

“No geral, o sistema serve para ajudar o aluno que esteja sofrendo com crises e possui dificuldade ou incapacidade na comunicação direta com a coordenação, o que é comum para indivíduos que estejam sofrendo com crises de ansiedade mais severas”, explicaram os autores.

Ao todo, a mostra contou com 300 projetos de estudantes de instituições públicas e privadas de todo o Brasil, matriculados nos últimos anos do Ensino Fundamental ou nos Ensinos Médio e Técnico. É possível conferir os trabalhos na mostra virtual da Febrace, no site virtual.febrace.org.br.

Mantida pelo Governo do Estado, através da Paula Souza, a ETEC está presente na cidade desde 2009, inicialmente em um prédio alugado pela Prefeitura na Avenida Ampelio Gazzetta, e desde 2018 num prédio exclusivo construído em uma área municipal na Avenida São Gonçalo.

