Alunos da rede municipal visitam a Casa da Agricultura

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A Casa da Agricultura de Americana recebeu 37 crianças nesta terça-feira (17), para atividades de educação ambiental em visitas guiadas. No turno da manhã, os visitantes foram 22 alunos da Casa da Criança Juriti, do bairro São Roque. Durante a tarde, outros 15 alunos, da Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Potira, do bairro São Manoel, visitaram o espaço.

As crianças conheceram um pouco da história da Casa, aprenderam sobre a importância do uso de sistemas de energia solar off-grid – sistemas não conectados à rede elétrica e que armazenam a energia solar excedente –, visitaram o meliponário Vila das Abelhas, que abriga abelhas nativas sem ferrão, e experimentaram o mel produzido por elas. Também exploraram a horta e conheceram hortaliças do local.

Uma maquete, que conta o processo de tratamento de água e esgoto no município, foi exibida a eles. O modelo foi confeccionado pela equipe da UEAPPA e é uma homenagem ao trabalho realizado pelo Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana.

Para reforçar os cuidados preventivos contra a febre maculosa, foram abordadas nas excursões as medidas adequadas para evitar o contato com o carrapato-estrela, transmissor da doença. Os alunos foram orientados a evitar áreas de mata – onde o vetor pode ser mais facilmente encontrado – e aprenderam sobre os riscos da doença. Também aprenderam sobre o Metarhizium – fungo entomopatogênico que não agride o meio ambiente nem os animais, mas que age no controle do carrapato-estrela.

As crianças também votaram para a escolha do nome de uma abelha de pelúcia que integra o espaço da Casa da Agricultura. Durante a manhã, o nome mais votado foi Zuzu; à tarde, foi Belinha. A votação segue em aberto e será encerrada ao final do ano, após a participação de outras escolas e creches.

“Seguimos recebendo visitas de muitas escolas em nossa Casa da Agricultura, o que é muito bom. Cada excursão é uma oportunidade de fomentar a educação ambiental em nosso município”, disse a diretora de Educação Ambiental, Planejamento, Projetos e Agricultura e interlocutora do Programa Município VerdeAzul (PMVA) de Americana, Kátia Birke.

“A Prefeitura tem uma grande preocupação em formar uma sólida consciência ecológica em cada cidadão de Americana. Investir em educação ambiental para as novas gerações é uma forma de garantir um futuro melhor para todos”, comentou a secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales.

Serviço

Escolas públicas e particulares interessadas em agendar visitas guiadas podem entrar em contato com a Educação Ambiental pelo telefone (19) 3405-1733.

A Casa da Agricultura funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h30 e das 13h30 às 16h, na Rua dos Estudantes, 292, Vila Cordenonsi.

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