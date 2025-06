Entre os dias 19 e 22 de maio, a Biblioteca Municipal de Nova Odessa Professor Antonio Fernandes Gonçalves, localizada nas dependências do Centro Cultural Herman Jankovitz, na Avenida João Pessoa, no Centro, abriu suas portas para uma atividade dos alunos da 2ª Série do Ensino Médio da EE (Escola Estadual) Dr João Thienne. A visita fez parte de uma proposta da disciplina de Língua Portuguesa, sob a orientação da professora Vânia Rodrigues Almeida.

O objetivo principal da iniciativa foi aprofundar o estudo do tema “O universo dos textos literários, com ênfase em textos narrativos – contos e crônicas”, onde os alunos exploraram de forma prática e dinâmica a leitura de crônicas de humor e crônicas jornalísticas. Na biblioteca, os alunos puderam ter contato direto com os textos, analisando seus conteúdos e participando de discussões e debates sobre o assunto.

As obras foram selecionadas pela bibliotecária Elaine Donadel, que realizou uma seleção criteriosa para fornecer aos estudantes uma experiência rica em conteúdo e significado. “Os alunos conduziram os debates e estimularam reflexões sobre temas atuais e de relevância social presentes nos textos analisados”, destacou a bibliotecária.

“Os alunos demonstraram interesse e participação ativa, tornando a atividade um momento de troca e aprendizado. A proposta da aula fora da sala tradicional visa, além de ampliar os conhecimentos sobre literatura, aproximar os jovens do universo da leitura, promovendo o hábito de ler e incentivando o desenvolvimento do pensamento crítico”, disse Elaine.

A Biblioteca

Reativada pela atual gestão municipal em maio de 2023 após uma ampla reforma e restauração, a Biblioteca Municipal Professor Antonio Fernandes Gonçalves conta com um acervo de milhares de livros. Ela é responsável, junto ao próprio Centro Cultural, pela preservação da história do município, além de ter uma grande demanda para uso do espaço para empréstimo de livros, leitura e exposições.

O espaço reúne um acervo diversificado, com exemplares de clássicos da literatura e técnicos – ou seja, exemplares de ficção nacional e internacional, para estudo, romances clássicos da literatura em Português e histórias de ficção traduzidas do Inglês, bem como periódicos, fotografias, materiais de multimídia etc.

As instituições públicas ou privadas que têm interesse em participar das atividades oferecidas pela Biblioteca Municipal ou simplesmente utilizar o local para uma aula diferenciada poderão entrar em contato com a bibliotecária Elaine Donadel pelo e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (19) 99762-6369.

O histórico prédio fica na Avenida João Pessoa, nº 253, no Centro, e abre diariamente, nos dias úteis, das 8h às 17h. Os leitores interessados podem acessar o link do acervo digital pelo site oficial da Prefeitura, em https://biblioteca.sophia.com.br/terminal/9151.