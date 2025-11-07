Saída de Danilo de Azevedo Costa foi confirmada e adjunto assume a pasta

Alvo de uma operação da PF (Polícia Federal) na manhã desta quinta-feira (6), o secretário de Educação de Sumaré, Danilo de Azevedo Costa, pediu exoneração do cargo. A saída foi confirmada pelo prefeito Henrique do Paraíso (Republicanos) no Diário Oficial, designando o secretário adjunto, Lucas Gomes, para responder temporariamente pela pasta.

A ação da PF fez parte da Operação Overclean, cujo objetivo é desarticular organização criminosa suspeita de fraudes em licitações, desvio de recursos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro.

Na oportunidade, policiais federais cumpriram um mandado de busca e apreensão expedido pelo STF (Supremo Tribunal Federal). A corporação apreendeu dispositivos eletrônicos. “O material apreendido será submetido à perícia especializada, com o objetivo de aprofundar a apuração dos crimes e identificar outros envolvidos”, comunicou a PF.

Investigação

Segundo a Prefeitura, a investigação está relacionada a fatos ocorridos no Tocantins, em período no qual Danilo ocupava função pública no Estado. Ele comandou interinamente a Secretaria da Educação, Juventude e Esporte, entre 27 de outubro a 22 de novembro de 2021.

Em nota à imprensa, a Prefeitura de Sumaré destacou: “(Durante a ação) não foram encontrados documentos, valores ou quaisquer bens que pudessem ser objeto da investigação, tendo sido recolhido apenas o telefone celular pessoal (de Danilo)”.

“O governo municipal reforça que não há relação do caso com a administração de Sumaré e reafirma sua confiança no trabalho da Justiça e no devido processo legal. O servidor permanece à disposição das autoridades competentes e manifesta absoluta convicção de que a verdade será esclarecida”, completou.