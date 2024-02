Americana e Santa Bárbara têm 81 pontos de distribuição de absorventes de graça

Mais de 31 mil unidades credenciadas no programa Farmácia Popular começaram a distribuir absorventes para mulheres em situação de vulnerabilidade social. Destas, 50 ficam em Americana e 31 em Santa Bárbara D’oeste. Segundo o Ministério da Saúde, a oferta dos absorventes é direcionada a grupos que vivem abaixo da linha da pobreza e estão matriculados em escolas públicas, em situação de rua ou em vulnerabilidade extrema.

Podem receber absorventes brasileiras ou estrangeiras que vivem no Brasil, com idade entre 10 e 49 anos, inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e que contam com renda familiar mensal de até R$ 218 por pessoa.

Estudantes das instituições públicas de ensino também devem estar no CadÚnico, mas, neste caso, a renda familiar mensal por pessoa vai até meio salário mínimo (R$ 706). Para pessoas em situação de rua, não há limite de renda. O público-alvo do programa abrange 24 milhões de pessoas, sendo 3 milhões só no estado de São Paulo.

ONDE: Av. Brasil 815 – Av. Brasil 1.700 – Av. Cillos 3.098 – Av. Iacanga 504 – Av. Iacanga 1.016 – Av. Campos Salles 420 – Av, Cecília Meirelles 336 – Av. Estados Unidos 428 – Av. N. S. de Fátima 1.200 – Av. Paschoal Ardito 916 – Av. da Amizade – Av. Europa 790 – Rua Maranhão 1.587 – Rua Fortunato Faraone 148 – Rua Dom Pedro II 1.251 – Rua dos Cravos 1.523 – Av. da Indústria 324 – Av. Tiradentes 330 – Rua Floriano Peixoto – Rua Espanha 571 – Rua Profeta Esdras 498 – Rua Camaiuras 220 – Rua da Beleza 491 – Rua Campo Grande 685 – Rua João Pessoa 1.046 e tantos outros pontos Drogal, Ourofarma, Todo Dia, Raia, Drogamiga, São Paulo, Usi.

EXIGÊNCIAS:

Para retirar o absorvente, basta a pessoa apresentar a autorização emitida no aplicativo Meu SUS Digital e um documento com foto. Os que tiverem dificuldade em gerar o documento, podem procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) ou equipamentos da assistência social como os Centros de Referência em Assistência Social (CRAS), Centros Pop ou equipes do Consultório na Rua. As orientações também estão disponíveis no Disque Saúde 136.

A iniciativa integra o Programa de Proteção e Promoção da Saúde e Dignidade Menstrual e envolve as seguintes áreas: Saúde; Direitos Humanos e Cidadania; Justiça e Segurança Pública; Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome; e Mulheres e Educação.