A 2ª rodada do Amador Feminino de Americana movimenta o Centro Cívico

A segunda rodada do Amador Feminino de Americana, competição de futebol organizada pela Secretaria Municipal de Esportes, foi marcada por grandes atuações e jogos equilibrados, na última quarta-feira (11), no Centro Cívico.

O destaque do Grupo A ficou com a equipe do Alpha Brasil, que saiu vitoriosa diante do Rainhas do Fut após goleada por 5 a 0. Na outra partida do grupo, o Bola na Rede derrotou o Guanabara por 2 a 0. Após os resultados, as equipes vencedoras dividem a liderança da chave com 100% de aproveitamento.

Nos confrontos pelo Grupo B, as partidas foram mais equilibradas. O Atlético Orquídeas venceu o Lions Athletic Club por 1 a 0, mantendo a liderança no grupo, com duas vitórias conquistadas até o momento. E o Meninas de Ouro levou a melhor sobre o RB Alpha com uma vitória por 2 a 0 – as equipes dividem a segunda colocação do grupo.

“A segunda rodada do Amador Feminino mostrou mais uma vez o talento, a garra e a paixão das nossas atletas pelo futebol. Tivemos jogos equilibrados, com um ótimo nível técnico e o envolvimento crescente das torcidas, o que reforça a importância da modalidade no nosso calendário esportivo. Parabenizo todas as equipes pelo desempenho e espírito esportivo, e seguimos firmes no propósito de fortalecer ainda mais o futebol feminino em nossa cidade”, comentou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Resultados Amador Feminino

Quarta-feira, 11/06 – Centro Cívico

Grupo A

Guanabara 0 x 2 Bola na Rede

Rainhas do Fut 0 x 5 Alpha Brasil

Grupo B

Lions Athletic Club 0 x 1 Atlético Orquídeas

Meninas de Ouro 2 x 0 RB Alpha

