Ambipar doa drone top de linha para Prefeitura de NO

Ambipar doa drone ‘top de linha’ para auxiliar na fiscalização do Meio Ambiente da Prefeitura de Nova Odessa

Mais notícias da cidade e região

O prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) recebeu na terça-feira (1º/04/2025), das mãos de duas executivas da Ambipar Environment, um drone “zero quilômetro” e “top de linha”, doado pela multinacional brasileira líder em soluções ambientais para auxiliar nas ações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Parques e Jardins, Agricultura e Recursos Hídricos. Entre outras ações, o equipamento vai permitir a vistoria de imóveis com mato alto ou que contenham materiais com água parada, servindo de criadouros par ao mosquito transmissor do vírus da dengue.

A doação foi entregue pela diretora jurídica da empresa, Ana Carolina Bruno, e pela diretora administrativa, Isabel Souza. Estiveram presentes o secretário de Meio Ambiente do Município, Rafael Brocchi, o adjunto Matheus Tonucci, a diretora Daniela Favaro e o assessor Matheus Grolla Martins. Novas parcerias entre Município e empresa foram debatidas durante o encontro, e devem ser divulgadas em breve.

“A Ambipar tem um trabalho muito importante na preservação do meio ambiente. Para mim, enquanto prefeito, é um orgulho termos uma empresa com essa relevância aqui em nossa cidade e termos essas parcerias com a Prefeitura. Esse drone vai servir para fiscalizarmos terrenos, combater a dengue, prevenir queimadas. Só temos que agradecer à empresa por mais essa parceria com o Município. E outras parcerias vão vir em breve”, agradeceu o prefeito Leitinho.

“A Ambipar é uma empresa amiga do Meio Ambiente, queremos agradecer à Ana, à Isabel e a toda a Diretoria da empresa por esse drone, que vai ser muito útil para as nossas atividades. E em breve vamos anunciar novas ações em parceria com a Ambipar que vão beneficiar o meio ambiente de toda a nossa cidade”, acrescentou o secretário Rafael Brocchi.

“Para nós, é um orgulho imenso estarmos ajudando a ‘nossa’ cidade e a Secretaria de Meio Ambiente. Nosso objetivo é usar Nova Odessa, onde estamos sediados, como um piloto, um modelo para expandirmos nossas ações na área ambiental”, apontou Ana Carolina.

RECICLA JUNTO X COOPERSONHOS

Uma outra ação conjunta já efetivada entre Ambipar e Prefeitura de Nova Odessa, através do Consimares (Consórcio Intermunicipal de Manejo de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana de Campinas), é a viabilização de um novo barracão e de novos equipamentos para a Coopersonhos, a cooperativa de recicladores de Nova Odessa, projeto social beneficiado pelo Projeto Recicla Junto.

Situada no Parque Industrial Fritz Berzin, a nova sede deve ser inaugurada ainda neste mês e é totalmente adequada e equipada para as atividades de reciclagem dos membros da cooperativa de recicladores e geração de renda, incluindo uma esteira, uma prensa e um guincho novos e modernos e de grande capacidade.

Atualmente, a Coopersonhos funciona em um antigo barracão do Jardim Conceição. Fundada no início dos anos 2000, a cooperativa recebe apoio do Município, incluindo um caminhão e motorista para auxiliar no trabalho dos recicladores. São cerca de 10 cooperados atualmente.

Criado em 2023, o Projeto Recicla Junto tem como principal objetivo promover a coleta seletiva e a destinação correta de resíduos sólidos recicláveis nos municípios do Consórcio, desviando esses materiais do aterro sanitário e do descarte inadequado.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP