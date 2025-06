A partir da próxima semana, os pacientes e visitantes do Ambulatório de Especialidades de Sumaré contarão com uma novidade que vai facilitar o acesso às consultas e atendimentos: um novo estacionamento totalmente gratuito.

A área destinada ao estacionamento está em fase final de obras e fica em um terreno de 2.500 m², localizado ao lado do próprio ambulatório, que fica na Rua Três M, nº 50, no centro da cidade. O espaço funcionará das 7h às 17h, acompanhando o horário de atendimento do ambulatório.

O estacionamento com cerca de 100 vagas contará com controlador de acesso e portão, oferecendo mais tranquilidade a quem precisa utilizar os serviços. “Sabemos que muitos pacientes enfrentam dificuldades para encontrar onde parar, especialmente os que vêm de longe ou têm alguma limitação de mobilidade. Esse estacionamento vai trazer mais conforto e segurança para todos que passam por aqui”, destacou Cássia Lobão, gerente do Ambulatório de Especialidades.

Sistema SUS

O Ambulatório atende exclusivamente via Sistema Único de Saúde (SUS) e oferece consultas com especialistas em diversas áreas, como ortopedia, fisioterapia, ginecologia, cardiologia, neurologia, entre outras. Também realiza exames e procedimentos de apoio ao diagnóstico, sendo uma referência importante para a rede municipal de saúde.