O Ambulatório Municipal de Doenças Infectocontagiosas (AMDIC) de Santa Bárbara d’Oeste realizou aproximadamente 20 mil atendimentos ao longo de 2025, entre consultas médicas, atendimentos psicológicos, assistência farmacêutica, procedimentos de enfermagem, coletas de exames laboratoriais e realização de testes rápidos para HIV, Sífilis, Hepatites Virais, Tuberculose e Hanseníase.

Além dos atendimentos, o serviço também foi responsável pela dispensação de medicamentos e distribuição de cerca de 150 mil unidades de insumos de prevenção, como preservativos masculinos e femininos, gel lubrificante íntimo e autotestes de HIV, reforçando as estratégias de prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

A maior procura pelo serviço segue concentrada nos atendimentos a pacientes com HIV/AIDS e Hepatites B e C, além da realização de testes rápidos para HIV, Sífilis e Hepatites Virais. O CTA (Centro de Testagem e Aconselhamento) registrou um aumento de cerca de 20% na procura por testes rápidos. Desde março, o Centro passou a funcionar com atendimento por demanda espontânea, sem necessidade de agendamento prévio.

Os testes e exames são procurados espontaneamente pela população, mas também por meio de encaminhamentos realizados por prontos-socorros, UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e até mesmo por médicos da rede privada e de convênios.

Outro destaque foi o atendimento especializado em infectologia pediátrica, com acompanhamento e coleta de exames laboratoriais de crianças expostas, durante a gestação, a doenças infectocontagiosas como HIV, Sífilis, Hepatites Virais, Toxoplasmose e outras de notificação compulsória.

Ao longo do ano, foram realizadas diversas capacitações para profissionais da Rede Municipal de Saúde, incluindo médicos pediatras, ginecologistas e generalistas, com foco na detecção e tratamento da sífilis em gestantes e da sífilis congênita. Também foram promovidos treinamentos para profissionais de enfermagem da atenção primária, especializada e da maternidade, visando à execução de testes rápidos para HIV, Sífilis e Hepatites B e C. As ações integram as estratégias de prevenção e ampliam o acesso ao diagnóstico precoce.

Oferta de PrEP e PEP

O AMDIC também manteve a oferta da PrEP (Profilaxia Pré-Exposição ao HIV), destinada a pessoas com maior risco de exposição ao vírus, como profissionais do sexo, homossexuais, casais sorodiscordantes e outros grupos vulneráveis. O serviço envolve consultas médicas com infectologista, atendimentos de enfermagem, exames, testes rápidos, dispensação de antirretrovirais e orientações preventivas. Em 2025, houve um aumento de cerca de 20% no número de pacientes cadastrados e atendidos pela PrEP.

A partir de 2025, o Município também passou a oferecer a Profilaxia Pós-Exposição (PEP) ao HIV nos prontos-socorros Edison Mano (Vila Maria) e Afonso Ramos (Jardim Pérola), ampliando o acesso ao tratamento, especialmente em função dos horários de funcionamento e do caráter emergencial da terapia. A descentralização da PEP para os serviços de urgência e emergência garante atendimento imediato em situações de risco, independentemente do dia ou horário.

A PEP deve ser iniciada o mais rápido possível após a exposição ao risco, preferencialmente nas primeiras duas horas, podendo ser administrada em até 72 horas após situações como relação sexual desprotegida, violência sexual ou acidentes com material biológico.

Todos os tratamentos disponíveis são oferecidos gratuitamente pelo SUS. Em caso de dúvidas, a população deve entrar em contato na UBS mais próxima da sua residência ou no AMDIC, por meio dos telefones (19) 3454.8466 e (19) 3455.2490. O endereço de e-mail é o: [email protected]. O setor está situado à Rua Teresina, 553, no Planalto do Sol. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7 às 16h30.