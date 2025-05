Americana amplia em 212 vagas o Cemitério do Parque Gramado

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), está construindo 212 novas ‘carneiras’ no Cemitério do Parque Gramado. Além disso, o local passa por um amplo processo de revitalização, com manutenções estruturais e melhorias gerais.

“Estão sendo promovidas diversas melhorias para revitalizar o espaço. A manutenção periódica é fundamental para conservar a estrutura dos prédios, garantindo melhores condições de trabalho aos funcionários e um ambiente mais acolhedor para as famílias que velam seus entes queridos”, destacou o secretário da Sosu, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Entre os serviços executados em Americana estão:

– Pintura dos muros, salas administrativas, portaria, capela, banheiros e áreas interna e externa do velório

– Substituição e instalação de forro de PVC em frente ao velório

– Troca de calhas e instalação de novas luminárias na recepção

– Ampliação das caixas de saída de águas pluviais

– Tratamento de infiltrações

– Verificação e adequação das instalações elétricas

– Correção de trincas nas estruturas

As ações visam manter o cemitério em boas condições de uso e recepção, tanto para os serviços prestados quanto para o acolhimento das famílias.

