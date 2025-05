Americana conquistou a 30ª colocação no ranking das cidades mais felizes do Brasil, conforme levantamento elaborado pela Revista Bula com base no modelo do Relatório Mundial da Felicidade, publicado anualmente pela ONU (Organização das Nações Unidas). Além do prestígio nacional, a cidade também está entre as mais bem colocadas do estado de São Paulo, na 14ª posição.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O estudo adaptou à realidade brasileira os critérios que determinam a qualidade de vida nos principais países do mundo, com o objetivo de identificar os municípios com os melhores indicadores sociais e revelar os locais onde as pessoas vivem com mais satisfação, segurança e equilíbrio.

“Essa conquista é motivo de muito orgulho para todos nós. Estar entre as 30 cidades mais felizes do Brasil e como a 14ª no estado mostra que Americana está no caminho certo. Essa colocação reflete o trabalho que temos feito com seriedade, investindo na qualidade de vida das pessoas, na infraestrutura urbana, na saúde, na educação, na segurança e em todas as áreas. É gratificante ver que os avanços da nossa cidade estão sendo reconhecidos a nível nacional”, celebra o prefeito Chico Sardelli.

Leia + sobre partidos política regional