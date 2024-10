O número que separou as chapas de vereadores em Americana que elegeram e as que ficaram de fora foi 5003 votos.

Isso porque a tal ‘2a volta’ dos partidos foi 80% dos 6254 votos de ‘corte’ para se fazer 1 inteiro (vaga direto).

A regra do TSE funciona assim. A chapa que passou do inteiro garante uma vaga. Completas as vagas, vem a segunda lista- dos partidos de 80%.

Mas nesses dois grupos, ficariam os que passassem de 20% do QE (quoficiente eleitoral) 1.251 votos.

Como todos os partidos que passaram dos 80% tiveram candidatos com 20% dos votos, não sobraram ‘vagas’ para MDB, União, PP, Avante, PSB, Psol e Novo.