Mais de 600 doses da vacina contra a gripe já foram aplicadas, neste ano, exclusivamente em profissionais do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi e da Unacon (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia), em Americana. O balanço, divulgado nesta quinta-feira (10), destaca a estratégia de imunização direcionada a quem está na linha de frente do atendimento.

A vacina trivalente está sendo aplicada pelo Serviço de Controle da Infecção Hospitalar (SCIH) do HM, que realizou a estratégia de vacinação nos setores e alas das unidades. O imunizante oferece proteção contra as três principais cepas do vírus Influenza recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), sendo duas do tipo A (H1N1 e H3N2) e uma do tipo B.

A vacinação, especialmente durante o período crítico de influenza, reforça o compromisso da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana e do Grupo Chavantes em promover a saúde e o bem-estar da equipe de saúde. “Os profissionais são essenciais no combate a doenças, e sua proteção direta contribui para a manutenção de serviços de qualidade na rede pública”, destacou o diretor técnico do HM, José Carletti Júnior.

Campanha

A campanha, que começou no início deste mês, atingiu a expectativa, ultrapassando a marca de 90% dos profissionais vacinados nas duas unidades. “Estamos satisfeitos com a adesão dos nossos profissionais. A vacinação é uma ferramenta fundamental na proteção não apenas dos trabalhadores, mas também da população. Com mais de 90% de cobertura, estamos fortalecendo nossa linha de defesa contra a gripe”, afirmou o diretor do hospital, Ruy Santos.

“A alta adesão dos profissionais do HM e da Unacon mostra o compromisso da nossa rede com a prevenção. Vacinar quem está na linha de frente é essencial para garantir um atendimento seguro e fortalecer nosso sistema de saúde”, avaliou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

A vacinação continua disponível para os profissionais de saúde no setor do SCIH do HM de Americana até esta sexta-feira (11).

O HM e a Unacon são administrados pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.