O município de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, confirmou, nesta segunda-feira (26), um óbito causado pela dengue no município em 2025, ocorrido no dia 5 de abril.

A vítima é um homem de 69 anos, morador do bairro Parque das Nações. Estava internado em hospital público.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Sala de situação parada

Segundo o site da prefeitura, a Sala de Situação, instituída pelo Decreto Municipal nº 13.703, de 27 de março, realizou sua última reunião no dia 28 de abril, sem registros de encontros este mês.

A ‘sala’ teria como objetivo promover a integração entre secretarias e órgãos parceiros, garantindo ações coordenadas de prevenção e enfrentamento das arboviroses, além de agilizar processos administrativos e a tomada de decisões.

Com esta confirmação, são 26 óbitos provocados pela doença no município desde o início do ano.

Os outros registros são: homem, 41 anos (Santa Cruz); homem, 25 anos (Jardim Boer); mulher, 61 anos (Jardim São Paulo); mulher, 96 anos (Parque da Liberdade); mulher, 72 anos (Jardim da Paz); mulher, 43 anos (Cidade Jardim); mulher, 67 anos (Cordenonsi); homem, 85 anos (Jardim São Paulo); homem, 74 anos (Cidade Jardim); homem, 94 anos (Frezzarin); mulher, 86 anos (Parque Novo Mundo); homem, 71 anos (Jardim da Balsa 2); homem, 68 anos (Parque Gramado); mulher, 87 anos (Vila Brieds); mulher, 98 anos (Vila Medon); homem, 81 anos (Jaguari); mulher, 52 anos (Morada do Sol); homem, 73 anos (Mário Covas); homem, 65 anos (Jardim Nova Esperança); mulher 86 anos (Chácara Machadinho); mulher, 70 anos (Nova Carioba); mulher, 88 anos (Jardim Brasília); homem, 79 anos (Jardim Brasil); homem, 47 anos (Vila Mathiensen); e homem, 24 anos (Vila Bertini).

Americana totaliza 8.449 casos positivos da doença confirmados em 2025 até esta segunda-feira.

Medidas de controle em Americana

Americana desenvolve diversas ações de combate à dengue por meio da campanha “Todos contra a Dengue – Para não deixar água parada, tem que se mexer!”, que busca mobilizar toda a população para a eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti.

Dentre essas ações, estão mutirões de limpeza e remoção de possíveis criadouros, distribuição de materiais informativos, uso de drone para identificar focos do mosquito em imóveis fechados, visitas domiciliares realizadas pelos agentes e nebulização com inseticida, tanto de casa em casa (com bomba costal) como veicular. O PMCD (Programa Municipal de Controle da Dengue) já realizou 53 mil visitas em imóveis de bairros diversos, com orientação e vistorias.

Desde o início de fevereiro, um mutirão com vistoria e retirada de criadouros já percorreu 48.257 imóveis nos bairros Cidade Jardim, Jardim dos Lírios, Jardim das Flores, Lilases, Parque da Liberdade, Jardim da Paz, São Jerônimo, Cordenonsi, Cariobinha, Jaguari, Nova Carioba, São Manoel, Antônio Zanaga I e II, Jardim Nossa Senhora Aparecida, Vila Bela, Vale das Nogueiras, Jardim Brasil, Jardim Alvorada, Vila Bertini, Parque Novo Mundo, Jardim Boer e Jardim da Balsa. Durante esta operação, os agentes recolheram mais de 7 toneladas de materiais considerados potenciais criadouros do mosquito.

A equipe também realizou 392 visitas em pontos estratégicos (PE), como borracharias, floriculturas, comércio de sucatas, entre outros estabelecimentos.

Além do trabalho mecânico, o município vem empreendendo a nebulização de inseticida em áreas delimitadas, de acordo com os indicadores epidemiológicos. Até agora, foram 2.118 imóveis nebulizados diretamente, com equipamento costal e mais de 40 mil imóveis que receberam o inseticida por meio de nebulização veicular.

Outras ações

A campanha contra a dengue ainda conta com outras ações que vão desde a mobilização social, passando pelo emprego de novas tecnologias e intersetorialidade.

Um novo material, incluindo cartilha e check-list, foi elaborado pela Secretaria de Comunicação e Tecnologia da Informação e distribuído à Secretaria de Educação e à Diretoria Regional de Ensino. O conteúdo tem sido utilizado em atividades com professores e alunos.

O município produziu este ano cerca de 200 mil folders, que estão sendo distribuídos à população pelos agentes de controle durante as visitas de casa em casa, bem como nas ações educativas.

Americana também possui um grupo condutor para o enfrentamento às arboviroses, composto por equipe multiprofissional, de diversos setores da Saúde, o qual elaborou um Plano de Contingência e Fluxograma para padronizar, controlar e fazer a vigilância dos atendimentos.

O município implementou um sistema online de monitoramento baseado em Inteligência Artificial (IA), que auxilia os profissionais de saúde no acompanhamento dos casos em tempo real.

Para reforçar as ações de monitoramento dos casos, a Prefeitura contratou 24 agentes de promoção de saúde por meio de concurso público. Eles estão atuando no monitoramento de pacientes sintomáticos e na prevenção da dengue nas unidades de saúde, conforme critérios do Plano de Contingência local.

Todas as Unidades Básicas de Saúde da rede contam com testes rápidos para dengue, utilizados de acordo com os critérios estabelecidos no Plano de Contingência.

A Prefeitura adquiriu 80 novas poltronas reclináveis para soroterapia venosa, as quais foram distribuídas nas unidades de atenção básica e Pronto Atendimento do bairro Antônio Zanaga.

A vacina contra a dengue também segue disponível para crianças e adolescentes, de 10 a 14 anos, também em todas as UBSs, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h – na Praia Azul e São Vito, o atendimento ocorre das 8h às 20h.

Leia+ Sobre saúde aqui no NMomento