O próximo período de inscrições para vagas em creche na rede municipal de Educação de Americana será nos dias 7, 8 e 9 de abril (segunda, terça e quarta-feira) para crianças nascidas de 1º de abril de 2021 até 31 de dezembro de 2024.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

As inscrições podem ser feitas nas creches e Casas da Criança da rede municipal de Educação, bem como nas Organizações da Sociedade Civil (OSCs) que trabalham em parceria com a municipalidade, das 8h às 12h e das 13h até 16h, nos dias informados.

Família que vai buscar creche, o que fazer

A família deve apresentar documentos (originais e cópias) como certidão de nascimento e/ou RG da criança, comprovante de endereço em nome dos pais ou responsáveis legais e comprovante de trabalho da mãe da criança. Caso o endereço informado não seja o residencial, é importante apresentar também a comprovação e justificativa para o endereço indicado.

“Em março, a administração Chico Sardelli e Odir Demarchi mais uma vez zerou a demanda por vagas em creche, matriculando no ano letivo de 2025 todas as crianças inscritas no cadastro da Secretaria de Educação. Alcançamos este resultado pela quinta vez, desde 2021, quando Chico determinou prioridade às ações da Educação, pensando na tranquilidade das famílias e no ensino de qualidade para as crianças”, disse o secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini.

Mais notícias da cidade e região