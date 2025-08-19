A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), recebe até o dia 26 de agosto as inscrições para a 2ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. O tema desta edição será “Envelhecimento Multicultural e Democracia: Urgência por Equidade, Direitos e Participação”. O evento será realizado no dia 28 de agosto, das 7h30 às 14h, no campus Maria Auxiliadora do UNISAL (Avenida de Cillo, 3500 – Parque Universitário), com participação gratuita. As inscrições devem ser feitas por meio do site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br), clicando no banner da conferência.

Em parceria com o Programa Municipal de Prevenção e Enfrentamento à Violência Contra a Pessoa Idosa e Proteção e Defesa de seus Direitos – Pró 60+ e com o Conselho Municipal da Pessoa Idosa (COMID), também está sendo promovido um ciclo de pré-conferências preparatórias, que conta com a participação das equipes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, destaca a importância da iniciativa. “O tema envelhecimento está sendo discutido junto à sociedade, visando promover a discussão e a reflexão sobre as formas de atendimento e enfrentamento dos desafios da população idosa do município. É importante a participação de todos para aprimorar o trabalho desenvolvido e avançar com novas propostas que promovam a qualidade de vida da pessoa idosa”, afirma.

Eixos orientadores

1. Financiamento das políticas públicas para ampliação e garantia dos direitos sociais;

2. Fortalecimento de políticas para a proteção à vida, à saúde e para o acesso ao cuidado integral da pessoa idosa;

3. Proteção e enfrentamento contra quaisquer formas de violência, abandono social e familiar;

4. Participação social, protagonismo e vida comunitária na perspectiva das múltiplas velhices;

5. Consolidação e fortalecimento da atuação dos conselhos de direitos da pessoa idosa como política do Estado brasileiro.

Programação da Conferência

7h30 – Café e credenciamento

8h30 – Abertura oficial e composição da mesa com autoridades

9h30 – Aprovação do Regimento Interno

9h40 – Apresentação das ações para a Pessoa Idosa no município – com Beatriz Betoli Bezerra, diretora de Assistência Social e Direitos Humanos

10h30 – Apresentação cultural

10h40 – Palestra Magna – Drª Fabiana Aparecida Carvalho

11h30 – Intervalo

12h10 – Discussão dos eixos

13h30 – Apresentação das propostas

14h – Encerramento

Programação das próximas pré-conferências

20/08 • 9h

Equipe SCFV e CRAS São Manoel

Local: SCFV SOMA (Rua São Crispim, 207 – Jardim Nossa Senhora do Carmo)

20/08 • 9h

Equipe da Associação Beneficente Residencial Evangélico Benaiah

Local: Rua Benaiah, 294 – Jardim Terramérica

21/08 • 9h

Equipe SCFV e CRAS Mathiensen

Local: Casa de Dom Bosco (Rua dos Colibris, 235 – Vila Mathiensen)

22/08 • 9h

Residencial Vida Longa

Local: Rua Lúcio Alves, 60 – Parque Jaguari