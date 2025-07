A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, abriu, nesta segunda-feira (14), inscrições para cursos livres oferecidos pela Escola Municipal de Música Heitor Villa-Lobos, vinculada à pasta. Todo o processo, assim como o curso, é gratuito. São 169 vagas, e as inscrições devem ser feitas até o dia 28 de julho por meio do banner no site da Prefeitura: www.americana.sp.gov.br.

Os cursos disponíveis estão divididos em três modalidades: instrumento, prática de grupo e teóricos. As vagas distribuídas nos seguintes cursos: Bateria; Contrabaixo Acústico; Introdução ao Violino Irlandês (fiddle); Viola Clássica (orquestra); Trompa; Clarineta; Flauta Transversal; Piano; Saxofone; Trombone, bombardino e tuba; Violão Clássico; Violoncelo; Banda Sinfônica; Combo de Prática Instrumental; Orquestra Sinfônica; Orquestra Infanto-Juvenil; Percussão – Ritmos Brasileiros; Percepção Musical (iniciante) e Teoria Musical (iniciante).

Para frequentar os cursos de Banda Sinfônica, Combo de Prática Instrumental, Orquestra Sinfônica e Orquestra Infanto-Juvenil é necessário ter experiência no instrumento musical escolhido e saber ler partituras.

Cursos

Os cursos de instrumento e os cursos teóricos têm duração de seis meses e vão até dezembro de 2025. Já os cursos de prática de grupo destinados a alunos com alguma experiência no instrumento podem ser prorrogados por até um ano. Em todos os casos, o aluno precisa levar seu próprio instrumento musical para as aulas.

A divulgação da lista de aprovados na primeira fase acontece em 30 de julho deste ano e a segunda etapa, presencial, ocorre entre os dias 4 e 8 de agosto na Escola de Música, localizada no Centro de Cultura e Lazer (CCL), à Avenida Brasil, 1293, Jardim São Paulo. A lista final dos aprovados sai no fim do dia 8 e o início das aulas está previsto para 11 de agosto.

“A Escola Municipal de Música é um grande motivo de orgulho para Americana, oferecendo formação gratuita e capacitando profissionais de excelência”, disse o secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini.

Para mais informações ou dúvidas, consulte o site da Prefeitura de Americana ou entre em contato com a secretaria da escola, pelo telefone (19) 3408-4815.