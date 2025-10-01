A agenda cultural de outubro, organizada pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, está repleta de atrações gratuitas para todas as idades, como exposições, musicais, espetáculos de teatro e de dança.

“As atividades culturais programadas para outubro vão contemplar diversos públicos, com apresentações gratuitas e opções para toda a família realizadas pela administração Chico Sardelli e Odir Demarchi por meio da Política Nacional Aldir Blanc, a PNAB”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

Confira a programação completa:

01/10 (quarta-feira)

A Biblioteca Municipal de Americana “Professora Jandyra Basseto Pântano” recebe o Brecha – Clube de Leitura e Cinema, promovido pelo Coletivo Americanazine, das 19h às 21h. A entrada é gratuita. A Biblioteca fica na Praça Comendador Müller, s/nº, no Centro.

01/10 (quarta-feira)

O espetáculo “Diversidade e Expressão nas Comunidades de Americana – “Vozes da Periferia e Lendas do Folclore” será encenado às 19h30 no Teatro Municipal Lulu Benencase (Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol). A classificação é livre e a entrada, gratuita, com doação voluntária de 1 kg de alimento não perecível. Ingressos em www.ingressodigital.com

02/10 (quinta-feira)

A exposição “Kintsugi – A Beleza Das Cicatrizes” terá sua abertura às 19h, no Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Americana. Os trabalhos podem ser visitados de 6 a 31 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. A entrada é gratuita. O MAC fica no Centro de Cultura e Lazer (CCL), à Avenida Brasil, 1293, Jardim São Paulo.

03/10 (sexta-feira)

O musical “ABBA + Bee Gees: o Encontro” será apresentado às 20h no Teatro Municipal Lulu Benencase. A classificação é de 10 anos e os ingressos custam de R$ 70,00 a R$ 140,00 e podem ser adquiridos em www.megabilheteria.com.

04 e 05/10 (sábado e domingo)

A 1ª Edição do Samba Food Festival será realizada pela Fissura Eventos, das 12h às 22h, no CCL. A entrada é solidária, com a entrega de 1 kg de alimento não perecível para famílias atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade.

04/10 (sábado)

A peça “O Futuro da Humanidade” será encenada às 20h no Teatro Municipal Lulu Benencase. A classificação é livre. Os ingressos custam de R$ 60,00 a R$ 140,00 e estão disponíveis em www.sympla.com.br.

05/10 (domingo)

O espetáculo de teatro infantil “A Menina e o Porco Chicó” será encenado às 10h30 no Teatro Municipal Lulu Benencase. A classificação é livre. Crianças de até 12 anos não pagam. Os ingressos custam de R$ 20,00 a R$ 40,00 e podem ser adquiridos em www.vargasingressos.com.br.

06/10 (segunda-feira)

A primeira Sessão Pontos MIS do mês exibe o filme “Bodas de Papel” às 19h30, no MAC Americana. A classificação é livre e a entrada é gratuita.

De 06 a 31/10

A exposição de maquetes “Ah! Como a vila cresceu” produzidas por estudantes da EMEF Prof. Florestan Fernandes pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, na Biblioteca Municipal de Americana, com entrada gratuita.

08/10 (quarta-feira)

O lançamento da campanha “Tributo à Vida” com a apresentação do musical “Os Pitais” será realizado às 19h no Teatro Municipal Lulu Benencase. A classificação é livre. Os ingressos são solidários mediante a troca por um pacote de fraldas infantis (tamanho RN). Ingressos em www.ingressodigital.com.

09/10 (quinta-feira)

A Banda Municipal Monsenhor Nazareno Maggi apresenta seu concerto didático às 11h e às 13h, no CAIC Prof. Sylvino Chinelatto. Gratuito.

09/10 (quinta-feira)

A peça de teatro infantil “O Pequeno Príncipe” será encenada às 9h30 e às 14h15 no Teatro Municipal Lulu Benencase. A classificação é livre. Os ingressos custam de R$ 15,00 a R$ 60,00 e estão em www.ingressodigital.com.

10/10 (sexta-feira)

A Orquestra Sinfônica Municipal de Americana apresenta o “CineConcerto Anime – Edição Naruto” às 20h no Teatro Municipal Lulu Benencase, com classificação livre. A entrada é solidária com troca de ingressos por 1 kg de arroz. Ingressos em www.sympla.com.br.

11/10 (sábado)

O musical “Jubileu Musical: 30 Anos de Talento” será apresentado às 17h no Teatro Municipal Lulu Benencase, com classificação livre. Os ingressos são gratuitos e estão disponíveis na bilheteria do espaço cultural.

11/10 (sábado)

A Feira Ameriart traz o melhor do artesanato produzido localmente para o CCL, das 10h às 15h, com entrada gratuita.

12/10 (domingo)

A Banda Municipal faz uma apresentação especial pelo Dia da Padroeira, às 10h, no Mercado Municipal “Luiza Padovani”. A participação é gratuita. O Mercado Municipal de Americana fica na Rua Anhanguera, 55, Centro.

13/10 (segunda-feira)

A Sessão Pontos MIS exibe “Quando Eu Era Vivo”, às 19h30, no MAC Americana. A classificação é de 12 anos e a entrada, gratuita.

14/10 (terça-feira)

A Oficina Pontos MIS traz o tema “Roteiro Para Super Herói” e será realizada das 18h às 22h no MAC Americana. São 25 vagas, e pessoas a partir de 7 anos podem participar gratuitamente. Mais informações e inscrições pelo telefone (19) 3408-4825 ou por e-mail [email protected].

15/10 (quarta-feira)

A Biblioteca Municipal de Americana recebe o Brecha – Clube de Leitura e Cinema, promovido pelo Coletivo Americanazine, das 19h às 21h. A entrada é gratuita.

16/10 (quinta-feira)

O musical “Entre o Piche e a Piçarra – Rodrigo Zanc e Quinteto Tertú” será apresentado às 20h no Teatro Municipal Lulu Benencase, com classificação livre. A entrada é gratuita e os ingressos estão disponíveis na bilheteria do teatro.

17/10 (sexta-feira)

O Teatro Municipal Lulu Benencase recebe o espetáculo de dança “Passos de Respeito” às 19h30. A entrada é gratuita e os ingressos estão disponíveis na bilheteria do teatro. A classificação é livre.

18/10 (sábado)

A Banda Municipal faz uma apresentação especial em parceria com a ACIA, às 10h, na praça pública localizada na Avenida Paschoal Ardito, esquina com a Rua São Vito. Gratuito.

18/10 (sábado)

O musical “Lendas do Rock” – ClassRock chega às 19h ao Teatro Municipal Lulu Benencase, com classificação livre. Os ingressos custam de R$ 46,00 a R$ 105,00 e estão disponíveis em www.sympla.com.br.

19/10 (domingo)

A 15ª edição da Caminhada Por Amor à Vida começa às 9h no CCL. A realização é do Instituto Rosa do Bem. Gratuito.

19/10 (domingo)

O espetáculo de teatro infantil “Os 3 Porquinhos” será encenado às 15h no Teatro Municipal Lulu Benencase, com classificação livre. Os ingressos custam de R$ 15,00 a R$ 50,00 e estão em www.ingressodigital.com.

20/10 (segunda-feira)

A sessão Pontos MIS exibe “A Princesa da Yakuza” às 19h30, no MAC. A classificação é de 16 anos e a entrada é gratuita.

De 20 a 24/10 (segunda a sexta-feira)

A Biblioteca Municipal de Americana promove a tradicional Feira de Troca de Livros, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, com entrada gratuita.

22/10 (quarta-feira)

O projeto Samovar, Clube de Leitura e Cinema promove o debate sobre o livro “Meninas”, de Liudmila Ulítskaia, às 19h, na Biblioteca Municipal de Americana, com entrada gratuita.

25 e 26/10 (sábado e domingo)

O espetáculo de dança “Somos” será apresentado no dia 25, às 20h, e no dia 26, às 17h, no Teatro Municipal Lulu Benencase, com classificação livre. Os ingressos custam de R$ 50,00 a R$ 100,00 e estão em www.ingressodigital.com.

25 e 26/10 (sábado e domingo)

O Polo Cervejeiro da RMC promove o Oktober Festival 2025 no CCL, com entrada gratuita e seis shows ao vivo.

27/10 (segunda-feira)

O MAC Americana exibe “Haenyeo – A Força do Mar” às 19h30 durante a Sessão Pontos MIS. A classificação é livre e a entrada, gratuita.

29/10 (quarta-feira)

O Baile da Melhor Idade será promovido das 14h às 18h no CIVI (Rua Major Rehder, 650, Vila Jones), com entrada gratuita.

29/10 (quarta-feira)

A Biblioteca Municipal de Americana recebe mais uma edição do Brecha – Clube de Leitura e Cinema, promovido pelo Coletivo Americanazine, das 19h às 21h. A entrada é gratuita.

30/10 (quinta-feira)

A Orquestra Sinfônica Municipal de Americana apresenta a ópera “La Serva Padrona”, de Pergolesi, às 20h, no Teatro Municipal Lulu Benencase. A classificação é livre e os ingressos são solidários e estão disponíveis em www.ingressodigital.com.

PROJETOS CULTURAIS E PNAB

02 a 12/10

O Festival Americana Mostra 2025 reúne teatro adulto e de rua, mostra de curtas-metragens e oficinas, todos gratuitos.

Dia 02 às 20h: “Memórias” – Cia Aurora de Teatro – Fábrica das Artes (classificação: 12 anos)

Dia 03 às 20h: “A outra margem do rio” – Grupo Teatral Ta’lento – Fábrica das Artes (classificação: 14 anos)

Dia 04 às 14h: oficina “Onde Está o Teatro?” – Marcelo Porqueres – Fábrica das Artes (classificação: 14 anos)

Dia 04 às 20h: “Lua Vermelha” – Cia um do outro de Teatro – Fábrica das Artes (classificação: 16 anos)

Dia 05 às 11h: “Atenção respeitável público” – Damião e Cia – Praça Malala (classificação livre)

Dia 05 às 20h: “Lisístrata – O Vôo das Andorinhas” – Cia do Voo de Teatro – Fábrica das Artes (classificação: 14 anos)

Dia 07 às 8h30: oficina “Casca de Dentro ou Corpo de Fora?” – Gabriel Ferreira – CCL

Dia 09 às 20h: curta-metragem “Ruínas” – Centro Cultural Candeeiro – Fábrica das Artes (classificação: 16 anos)

Dia 09 às 20h30: curta-metragem “Meu Superman” – Estevacini Filmes – Fábrica das Artes (classificação livre)

Dia 09 às 21h: “Eu ainda existo” – Nando Almeida – Fábrica das Artes (classificação: 16 anos)

Dia 09 às 21h30: “Prosopagnosia” – Tadaima Films – Fábrica das Artes (classificação: 12 anos)

Dia 10 às 20h: “Língua Solta” – Clovys Torres – Fábrica das Artes (classificação livre)

Dia 11 às 14h: oficina “Sensações” – Cia Finibus – Fábrica das Artes (classificação: 14 anos)

Dia 11 às 20h: “Chibata” – Cia Stepout – Fábrica das Artes (classificação: 12 anos)

Dia 12 às 11h: “Charanga da Tramp” – Cia Tramp de Palhaços – Parque Ecológico (classificação livre)

Dia 12 às 20h: “Liame do Tempo” – Cia Grifo Teatro – Fábrica das Artes (classificação: 14 anos)

02 a 17/10

O espetáculo “Novas Formas de se Ver”, do projeto PNAB “Sensações”, tem várias sessões gratuitas:

Dia 02 às 19h – Diaconia – São Jerônimo

Dia 03 às 14h – E.E. Prof.ª Clarice Costa Conti

Dia 09 às 19h – APAM – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Praia Azul

Dia 10 às 14h – E.E. Maria José de Mattos Gobbo

Dia 16 às 19h30 – E.E. Prof.ª Antonieta Ghizini Lenhare

Dia 17 às 14h – E.E. Prof. Silvino José de Oliveira

05/10 (domingo)

O projeto Vem Jogar com a Gente promove a Vivência de Capoeira às 9h na Avenida Brasil, altura do nº 1767, com participação gratuita.

07 / 14 / 21 / 28 (terça-feira)

Todas as terças são realizados os ensaios semanais do projeto “Maracatu Estação Quilombo”, das 18h às 21h, na Estação Cultura. A participação é gratuita. A produção é da Associação Estação Quilombo.