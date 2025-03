Como medida preventiva, o Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana vai executar, nesta terça-feira (1º), a troca de uma válvula de retenção que faz parte do sistema de bombeamento de água para o Centro de Reservação da Vila Santa Catarina (CR-3).

A válvula fica na Rua Roque Faraone, lateral da ETA (Estação de Tratamento de Água). O serviço vai começar a partir das 8h e deverá ser concluído em três horas, estima a autarquia.

Previsão de 3h sem água

A manutenção é necessária para garantir o bom funcionamento do sistema, segundo o superintendente do DAE, Marcos Morelli. “A substituição da válvula é necessária, uma vez que a mesma está apresentando desgaste. A medida é preventiva para evitar qualquer problema futuro na questão do bombeamento para o Centro de Reservação da Vila Santa Catarina”, diz Marcos.

Para a execução do serviço será necessária a interrupção do bombeamento para o CR-3, o que poderá ocasionar falta de água nos bairros Vila Galo, Nova Americana, Conserva, Vila Biasi, Jardim São Paulo, Jardim São Pedro, Cidade Jardim, Mathiensen, Jardim dos Lírios, Parque Novo Mundo, Terramérica, Parque Universitário, Jardim Brasília, Jardim São José e Cordenonsi.

