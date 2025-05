A Prefeitura de Americana vai enriquecer a agenda cultural do Calendário de Eventos 2025 do município com novas apresentações da Orquestra Sinfônica Municipal de Americana, vinculada à Secretaria de Cultura e Turismo. Serão duas novas participações da orquestra no Festival “Itália na Brasil”, em setembro, e na programação do “EnCantos e Luzes de Natal 2025”, realizado em dezembro na Praça Comendador Müller, no Centro.

A participação foi definida nesta terça-feira (20), em reunião entre o secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini, e Victor Lessa, representante do grupo musical, para discutir a expansão das atividades artísticas na cidade. O encontro, na sede da Secretaria, teve como objetivo consolidar uma parceria que permitirá levar mais concertos a diferentes espaços de Americana, democratizando o acesso à música erudita e popular.

Qualidade musical

“A Orquestra é reconhecida por sua qualidade musical e por atrair grande público aos espetáculos e esta ampliação tem papel fundamental na difusão cultural. Queremos que os eventos alcancem e encantem ainda mais pessoas, valorizando nossos músicos e nossa identidade artística”, afirmou Ghizini.

A iniciativa reforça o compromisso da administração Chico Sardelli e Odir Demarchi em fomentar a cultura local e promover o fazer artístico de grupos da cidade, movimentando ainda o setor turístico.