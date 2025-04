Com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal entre crianças e adolescentes, a Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, em parceria com a Secretaria de Educação, iniciou a vacinação diretamente nas escolas da rede municipal. A iniciativa integra o Programa Saúde na Escola (PSE), do Ministério da Saúde, e tem como meta imunizar pelo menos 90% da população com menos de 15 anos.

Para que a vacinação seja realizada nas unidades escolares, é necessária a autorização assinada pelos pais ou responsáveis. Nesta segunda-feira (28), equipes da Secretaria de Saúde estiveram na Casa da Criança Manacá, no bairro São Luís, onde aplicaram 22 doses de vacinas como DTP (difteria, tétano e coqueluche), VIP (vacina inativada da poliomielite), gripe e hepatite A.

Além da Casa da Criança Manacá, a ação já contemplou a Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Potira, no São Manoel, e a Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Darcy Ribeiro, no Jardim da Paz. Desde o início da iniciativa, na última semana, as equipes de saúde verificaram a caderneta de vacinação de 413 crianças, das quais 119 receberam doses de vacinas.

Calendário básico de imunização

Estão sendo disponibilizadas vacinas do calendário básico de imunização, como febre amarela, tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), DTP (tríplice bacteriana), meningocócica ACWY e HPV. A ação conta com o apoio logístico das equipes da Secretaria de Educação, garantindo organização e segurança em todas as etapas.

“O resgate da cobertura vacinal é uma prioridade para a nossa gestão. A vacinação nas escolas permite que cheguemos a mais crianças e adolescentes de maneira prática e segura, ampliando a proteção coletiva e prevenindo o retorno de doenças já controladas”, destacou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

A diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel, também reforçou a importância da integração entre as secretarias. “Estamos alinhando com cada escola o melhor planejamento para atender a todos, proporcionando um ambiente acolhedor e garantindo que a vacinação ocorra com qualidade e respeito aos menores”, afirmou.

As doses aplicadas dentro dessa estratégia devem ser registradas com a opção “Vacinação Escolar”, conforme orientação do Ministério da Saúde, permitindo um monitoramento mais eficiente dos resultados da campanha em todo o país.