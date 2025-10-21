O prefeito de Americana, Chico Sardelli, lançou nesta segunda-feira (20), no Núcleo de Especialidades, o mutirão de consultas e exames “Mil Cuidados Em Um Dia. A primeira edição será neste sábado (25), com o atendimento de 1.000 pacientes em apenas um dia, voltada especialmente à saúde da mulher, dentro da campanha Outubro Rosa.

A ação faz parte da Oferta de Cuidados Integrados (OCI), iniciativa do Ministério da Saúde dentro do programa Agora tem Especialistas – da consulta ao tratamento.

O mutirão terá edições mensais: em 29 de novembro, o foco será a saúde do homem, dentro da campanha Novembro Azul, e em 13 de dezembro, a ação atenderá a população em geral.

Neste sábado, serão realizados cerca de 2,5 mil procedimentos para mil pacientes, nas áreas de cardiologia, diagnóstico precoce com exames de colorretal e endoscopia, e saúde da mulher. Entre os exames e atendimentos previstos estão consultas médicas, eletrocardiogramas, testes ergométricos, ultrassonografias, endoscopias, colonoscopias e biópsias, todos concentrados em um único dia.

A ação acontecerá no Núcleo de Especialidades e em clínicas credenciadas do município, reunindo equipes multidisciplinares e estrutura ampliada para atender a alta demanda.

O prefeito Chico Sardelli destacou o impacto do projeto para o município. “Estamos cuidando das pessoas de maneira concreta e eficiente. Esse mutirão representa um grande avanço na gestão da saúde pública, porque oferece agilidade e resolutividade. Em um único dia, vamos atender mil pacientes que estavam aguardando, com respeito e dignidade”, afirmou o prefeito.

O vice-prefeito Odir Demarchi reforçou a importância do esforço coletivo das equipes envolvidas. “É um trabalho que mostra o comprometimento da administração em colocar a saúde em primeiro lugar. Ver tantas equipes mobilizadas para um mesmo propósito é motivo de orgulho e mostra o quanto Americana está avançando na humanização do atendimento”, disse.

Como será o atendimento

Os atendimentos não serão por livre demanda: as pacientes contempladas são mulheres que estão cadastradas aguardando espera no agendamento da rede municipal e serão chamadas pelo serviço de regulação da Secretaria de Saúde, por meio do call center. Durante o sábado, elas passarão por consulta médica, realizarão exames e terão o retorno no mesmo dia — um modelo que visa agilizar a espera e oferecer mais resolutividade na assistência.

Entre julho e agosto de 2025, o município de Americana realizou 1.531 procedimentos ambulatoriais — entre consultas e exames — no âmbito da Oferta de Cuidados Integrados (OCI). Desse total, 311 foram na área de oncologia, 978 em cardiologia, 31 em ortopedia, 58 em otorrinolaringologia e 153 em oftalmologia. Os dados referentes ao mês de setembro ainda estão em fase de faturamento.

De acordo com informações do Ministério da Saúde, Americana se destaca entre os municípios da região de Campinas pela expressiva realização desses procedimentos. Com o mutirão atualmente em andamento, a expectativa é de um impacto ainda mais positivo nos indicadores gerais das OCIs.

Para o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, o modelo do mutirão é um marco na organização do cuidado em saúde. “A proposta da Oferta de Cuidados Integrados é garantir que o paciente seja acolhido, diagnosticado e tratado com mais rapidez. Esse formato, em que a consulta, os exames e o retorno acontecem no mesmo dia, aumenta a eficiência e agiliza os agendamentos”, explicou.

O secretário adjunto de Saúde, Fábio Joner, ressaltou que a ação é resultado de um planejamento conjunto e do engajamento das equipes. “Essa iniciativa mostra o quanto é possível alcançar grandes resultados quando unimos esforços em torno de um objetivo comum. Cada profissional envolvido neste mutirão contribui para transformar a experiência do paciente e fortalecer o SUS municipal”, destacou.

A presidente da Fundação de Saúde de Americana (Fusame), Lilian Franco de Godoi, enfatizou o valor social da ação. “Esse mutirão representa um gesto de cuidado coletivo, que devolve esperança a quem aguarda por atendimento e reforça o compromisso do município com a saúde e o bem-estar da população”, afirmou Lilian.

OCI

A OCI é um novo procedimento incorporado à tabela SIGTAP (Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos do SUS) e representa uma inovação na forma de organizar os atendimentos especializados. O modelo reúne, de maneira integrada, um conjunto de consultas, exames e tecnologias de cuidado necessários para oferecer atenção oportuna e de qualidade.

O objetivo é otimizar o processo de diagnóstico e tratamento, reduzindo o tempo até o início da terapia e garantindo mais resolutividade. Entre os principais benefícios estão a redução do tempo de espera, o uso mais eficiente dos recursos, o aprimoramento da qualidade do cuidado e a melhor organização dos fluxos de atendimento ao paciente. As áreas que recebem atenção prioritária são Oncologia, Cardiologia, Ortopedia, Oftalmologia, Ginecologia e Otorrinolaringologia, com foco em garantir cuidado especializado onde há maior necessidade.

Americana está entre os 68 municípios do Estado de São Paulo que já iniciaram a implantação da Oferta de Cuidados Integrados, considerando a base de dados da competência do mês de agosto pelo Ministério da Saúde.

O estado é composto por 645 municípios, e a iniciativa tem como principal benefício aprimorar a navegação do paciente dentro da rede de saúde, garantindo maior integração entre os serviços e mais agilidade no acompanhamento dos casos.

A realização do “Mil Cuidados Em Um Dia” marca o início de uma série de ações que reforçam o compromisso da administração municipal com uma saúde pública mais ágil, acolhedora e resolutiva. O município segue ampliando o acesso da população aos serviços especializados e garantindo mais qualidade de vida aos americanenses.

Também participaram da solenidade o secretário municipal de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão; os vereadores Fernando da Farmácia, Gutão do Lanche, Leco Soares, Levi Rossi, Lucas Leoncine, Marcos Caetano, Talitha de Nadai e Jacira Chávare; a superintendente da Fusame, Lílian Franco de Godoi, e demais servidores municipais.