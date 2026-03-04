Eventos culturais terão ainda apresentações de Elba Ramalho, Raimundos, Zeca Baleiro, Turma do Pagode e Fraternidade São João Paulo II

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, anunciou, nesta segunda-feira (2), o Calendário Cultural 2026, que terá oito grandes eventos e atrações musicais de renome. O anúncio ocorreu em cerimônia no hall de entrada do Teatro Municipal Lulu Benencase.

Pessoas jurídicas legalmente constituídas, incluindo associações, entidades civis e organizações da sociedade civil, podem marcar presença no Calendário Cultural 2026 por meio do Programa Conexão Cultura, lançado em março de 2025 pelo prefeito Chico Sardelli para fomentar o patrocínio de eventos culturais e turísticos. O programa fomenta a produção cultural em Americana, criando uma nova vitrine para artistas e eventos realizados no município, por meio de mecanismos de captação de recursos privados.

“Estou feliz em anunciar que Americana, mais uma vez, terá um ano cheio de cultura. Os eventos culturais apoiam os artistas de nossa cidade, movimentam a economia e também valorizam outros setores, como a gastronomia, o comércio e a hotelaria, incentivando o turismo. O Calendário Cultural 2026 foi elaborado com muito carinho e profissionalismo pela equipe da Secretaria de Cultura e Turismo e contamos com a presença das famílias de Americana para prestigiar as apresentações”, disse Chico.

Eventos

O vice-prefeito Odir Demarchi concordou. “Os grandes eventos organizados pela administração são pensados para contemplar a população que gosta de arte e de cultura, e isso não vai faltar em nossa cidade”, declarou.

“Ao longo de 2025, os grandes eventos promovidos pela Prefeitura atraíram um público total superior a 160 mil pessoas, confirmando que a população aprecia a arte, a cultura e a gastronomia de nossa cidade. Para 2026, preparamos um Calendário Cultural à altura do que Americana merece, com atrações que fomentam nosso cenário cultural e a relevância turística de nossa cidade”, declarou o secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini.

O chefe de gabinete Franco Sardelli destacou a parceria com as empresas. “O fomento cultural por meio do Programa Conexão Cultura abre as portas para que pessoas jurídicas apoiem ações positivas para nossa cidade, uma marca da gestão Chico de eficiência no uso dos recursos públicos”, disse.

Calendário

O Calendário Cultural 2026 será aberto em 29 de março, com o “Americana, Café & Viola”, evento itinerante que estreou em 2025 com o objetivo de promover o melhor da música sertaneja raiz em diversos pontos da cidade. Esta edição será realizada na Praça Vinicius de Moraes, no bairro Antonio Zanaga, com apresentações dos grupos Orquestra de Violeiros e Do Palco pro Buteco.

A 4ª edição da Rota Cervejeira de Americana será nos dias 10 a 12 de abril no Centro de Cultura e Lazer (CCL), com opções gastronômicas e cervejas artesanais. A programação inclui shows de rock, blues e pop rock, e uma seleção com mais de 60 tipos de cervejas.

Em maio, a cidade mais uma vez se torna o centro da música gospel em toda a região com o Celebra Americana, realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e pelo Governo do Estado de São Paulo, via Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, em parceria com a Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA). O evento ocorrerá no CCL nos dias 22 e 23 de maio, com shows da cantora Cassiane e da banda Morada, além de apresentações de artistas gospel locais.

O CCL volta a receber um grande evento nos dias 3 e 4 de julho, com o 4º Rock Day Americana, em alusão ao Dia Mundial do Rock. As atrações confirmadas vão arrastar uma verdadeira multidão para o local, com shows das bandas Paralamas do Sucesso, CPM 22 e Raimundos.

Comemora

Para comemorar os 151 anos de Americana, celebrado em 27 de agosto, a cidade terá três dias de programação cultural no Roteiro Gastronômico 2026, que acontecerá na Avenida Antônio Pinto Duarte, região do Portal de entrada da cidade. De 28 a 30 de agosto, estão confirmados os shows dos artistas Zeca Baleiro, Elba Ramalho, Edson e Hudson, Felipe Delafiori, Heron e Gustavo, Turma do Pagode, Pagode do Rennan e Samba d’Aninha. A realização também será conjunta entre a Prefeitura, o Governo do Estado de São Paulo, via Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, em parceria com a APAA, e o Governo Federal, por meio do Ministério do Turismo.

O Desfile Cívico de 7 de setembro, em comemoração à Independência do Brasil, será mais uma vez realizado na Avenida Brasil em frente ao CCL, com a presença de diversos grupos, incluindo escolas, entidades, associações e corporações civis e militares.

O Calendário Cultural 2026 se encerra em dezembro com a programação “EnCantos e Luzes de Natal”, que terá o show da Fraternidade São João Paulo II, no dia 11.

Todos os grandes eventos terão entrada solidária em prol do Fundo Social de Solidariedade. “As doações sempre ajudam muito as famílias que mais precisam, tenho certeza que o público vai colaborar bastante em 2026”, disse a presidente do Fundo, Lionela Ravera Sardelli.

A solenidade de anúncio do calendário também contou com as presenças de Gláucio Lima Franca, diretor geral da APAA, dos vereadores Lucas Leoncine, Marcos Caetano, Gutão do Lanche, Renan de Ângelo, Roberta Lima, Talita de Nadai e Leco Soares; dos secretários municipais Juliani Helen Munhoz Fernandes (Assistência Social e Direitos Humanos), Leon Botão (Comunicação e Tecnologia da Informação), Simone Inácio de França Bruno (Fazenda), Luiz Cezaretto (Habitação), Diego Guidolin (Planejamento) e o superintendente do DAE (Departamento de Água e Esgoto), Fabio Renato de Oliveira e do secretário de Cultura e Turismo de Santa Bárbara d’Oeste, Evandro Félix, além do diretor do Ciesp Americana, Leandro Zanini, do presidente da ACIA, James Nadin e da presidente do Conselho Municipal de Turismo, Elza Cassitas.

Outros eventos

Ao longo do ano, Americana terá ainda os eventos Circuito Sesc de Artes, Encontro de Carros Antigos, Festa Nordestina, Dia do Jazz, Consciência Negra e os festivais de teatro, dança, literatura, artes visuais e música, fomentando e apoiando os artistas locais e estimulando a formação de público.