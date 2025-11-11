A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, participou da 16ª reunião do Fórum Permanente de Inovação, Ciência e Tecnologia da Câmara Municipal com uma apresentação sobre o tema “Resíduos”, conduzida pela equipe da Unidade de Educação Ambiental, Planejamento, Projetos e Agricultura. O encontro, na quinta-feira (6), abordou o tema “Gestão de Resíduos e Empreendedorismo de Inovação: Caminhos para um futuro mais sustentável”.

Foram destacados projetos como o conto “Os Amigos do Meio Ambiente contra a Poluição”, desenvolvido com escolas municipais, as visitas guiadas à Casa da Agricultura, o Bosque PCD, o Campeonato de Tampinhas, Lacres, Lacres Plásticos e Papel Cartão “Eu junto você também, todos fazendo o bem”, idealizado pela APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) do município, além do concurso “Água e Resiliência” e o Bosque Inclusivo, entre outras iniciativas.

Oportunidade

“Tivemos a oportunidade de participar do Fórum, a convite da Câmara Municipal, e apresentamos algumas ações desenvolvidas no município pela Secretaria de Meio Ambiente, visando o combate ao descarte irregular de resíduos. Aproveitamos a ocasião para reforçar junto à população a importância do descarte correto dos materiais para a preservação do meio ambiente”, disse a diretora de Educação Ambiental, Kátia Birke.

“A preservação do meio ambiente é o foco principal de todas as ações. O município tem uma diversidade de projetos e as parcerias são fundamentais para o avanço das políticas públicas voltadas ao meio ambiente. Agradecemos à Câmara Municipal pelo convite, que nos deu a oportunidade de apresentarmos o trabalho realizado na cidade e ampliarmos a conscientização sobre o descarte de resíduos”, destacou a secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales.

O evento contou com a presença dos vereadores Jean Mizzoni e Lucas Leoncine, organizadores do Fórum, além de outros convidados.