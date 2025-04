A Câmara de Americana aprovou na sessão desta terça-feira (1º), por 14 votos e 4 ausências, requerimento da vereadora Professora Juliana (PT) que agenda Sessão Solene para entrega de moções de aplausos a três terreiros de Umbanda. O evento será realizado no dia 8 de maio de 2025, às 19h30, para homenagear a Tenda Espírita Pai João Congo, a Casa de Mãe Benedita de Aruanda e a Tenda de Umbanda Caboclo Rompe Mato – Pai Donisete de Oxóssi.

Antes foram aprovadas as três Moções de Aplausos às instituições religiosas a serem homenageadas, com 11 votos favoráveis e 7 ausências: Jacira Chávare (Republicanos), Leonora Périco (PL), Levi Rossi (PRD), Marcos Caetano (PL), Pastor Miguel Pires (PRD), Talitha de Nadai (PDT) e Thiago Brochi (PL). Jacira e Thiago haviam saído antes, alegando outros compromissos, enquanto os demais estavam na sala atrás do plenário. Depois, Levi, Caetano e Leonora votaram favoráveis ao requerimento da sessão.

A autora da homenagem disse que “o Estado é laico”, devendo incluir todas as vertentes religiosas. Professora Juliana pregou respeito às denominações de origem africana e disse que “em Americana não tem lugar para intolerância religiosa”, além de valorizar a diversidade espiritual do Brasil. Durante o discurso da vereadora, alguns colegas se ausentaram em plenário, enquanto outros usaram a palavra para defender, como Fernando da Farmácia (PSD), Jean Mizzoni (Agir), Paulo Eduardo (PSD) e Renan de Angelo (Podemos).

As homenagens

Uma das homenageadas é a Tenda Espírita Pai João Congo, fundada em 1925 e registrada em 1945. Celebra 80 anos de registro e 100 anos de história, atuando na proteção da identidade negra e a valorização da religião de matriz africana. Também a Casa de Mãe Benedita de Aruanda, fundada há 22 anos com o propósito de auxiliar, por meio da espiritualidade, aqueles que buscavam amparo e orientação.

E a terceira homenageada é a Tenda de Umbanda Caboclo Rompe Mato – Pai Donisete de Oxóssi, fundada em 13 de março de 2000, a Tenda de Umbanda Caboclo Rompe Mato, sob a liderança de seu fundador, Pai Donisete de Oxóssi, completa, neste ano, 25 anos de existência e atendimento ao público. Ao longo de sua trajetória, a casa enfrentou desafios, demonstrando resiliência e resistência na preservação de sua fé e missão espiritual. A casa completou, no dia 13 de março de 2025, 25 anos de existência em Americana.