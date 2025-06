A Prefeitura de Americana e a Câmara Municipal realizam, no dia 2 de julho (quarta-feira), às 19h, uma nova audiência pública para discutir o Plano Diretor de Desenvolvimento Físico e Urbanístico do município, previsto no Projeto de Lei nº 49/2002, de autoria do Poder Executivo. O tema já foi discutido em duas audiências neste mês, nos dias 2 e 18.

O próximo encontro será realizado no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo e é aberto à participação da população. O evento conta com transmissão ao vivo pela TV Câmara – canal 8 da Claro (RPTV), site oficial e redes sociais (Facebook e YouTube).

“Com a realização de uma terceira audiência pretendemos ampliar as discussões junto à sociedade. Sobre as ações com foco no desenvolvimento e de expansão urbana de maneira planejada, eficiente e inclusiva. O Plano estabelece diretrizes para o uso do solo, infraestrutura, transporte, habitação, áreas verdes, equipamentos públicos, entre outras questões”, explicou o secretário de Planejamento de Americana, Diego de Barros Guidolin.

Entre as atribuições do Plano estão a organização do território, o planejamento da infraestrutura urbana, a promoção do desenvolvimento sustentável, a orientação de investimentos públicos e privados, a prevenção de conflitos urbanos e a valorização do espaço coletivo.

O projeto também propõe mudanças para impulsionar o crescimento da área central da cidade, incentivando novas construções e o desenvolvimento econômico por meio de estímulos urbanísticos e revisão de taxas.

A população pode participar e apresentar dúvidas, sugestões e comentários de três formas: presencialmente, no Plenário da Câmara; por e-mail, enviando mensagem para [email protected]; e preenchendo o formulário na página das audiências no site da Câmara (https://www.camara-americana.sp.gov.br/AudienciasPublicas/PDFU), onde é possível consultar o texto completo do projeto de lei, com seus anexos.

Leia Mais notícias da cidade e região

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP