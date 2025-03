Lei Paulo Gustavo: Americana terá bate papo com a ceramista Leila Mirandola

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, promove, no dia 2 de abril, um bate papo com a artista plástica e ceramista Leila Mirandola no Museu de Arte Contemporânea (MAC), localizado no Centro de Cultura e Lazer (CCL) do município (Avenida Brasil, 1.293, Jardim São Paulo). A entrada é gratuita.

Na última quinta-feira (20), o espaço sediou a estreia do documentário em curta-metragem “Universo Cerâmico – Leila Mirandola”, com apresentação de sua trajetória e abertura da mostra de trabalhos da artista. Mais de 100 pessoas prestigiaram a estreia do documentário, exibido em quatro sessões contínuas.

A exposição de peças do acervo da artista pode ser visitada gratuitamente até o dia 30 de abril, das 9h às 17h. Como parte da programação de lançamento do documentário, Leila Mirandola volta ao MAC Americana na quarta-feira, 2 de abril, às 19h30, para acompanhar os presentes em visita à mostra, seguida da exibição do documentário, e participa de um bate papo sobre seus trabalhos, respondendo perguntas do público presente.

O documentário “Universo Cerâmico – Leila Mirandola” tem direção geral e fotografia de Juarez Godoy, roteiro de Cristina Pollesel, trilha sonora original de Kevelin Bisco, edição de Rubens Rosa, produção de Leila Sparapan Mirandola e coordenação técnica de Carlos Sant’Anna.

O projeto cultural foi financiado com recursos da Lei Paulo Gustavo, em uma realização da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, com o apoio do Conselho Municipal de Cultura (Comcult), e do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura.

“A Lei Paulo Gustavo deu início de uma política pública de democratização da produção cultural e do acesso à cultura e nosso município, por meio da administração Chico Sardelli e Odir Demarchi, fez a lição de casa lançando os editais de fomento para amplificar a voz dos artistas de Americana”, destaca o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

