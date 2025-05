O “Americana, Café & Viola”, evento itinerante organizado pela Prefeitura de Americana para promover o melhor da música sertaneja raiz em diversos pontos da cidade, registrou um público rotativo de cerca de 3 mil pessoas na Praça José Rampazzo, no Jardim São Paulo, em sua estreia neste domingo (18).

O prefeito Chico Sardelli, acompanhado do vice Odir Demarchi e do secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini, prestigiaram a nova atração do Calendário de Eventos de Americana. “Hoje é um dia muito feliz. Está sendo uma manhã linda de resgate das nossas raízes, da autêntica música caipira e estou muito grato pelo público presente”, disse Chico.

O evento foi realizado pela Secretaria de Cultura e Turismo, com produção da Bokme! Produções, e proporcionou uma manhã de resgate da cultura caipira ao público presente, que saboreou um café cortesia ao som da banda Modo Sertão e da violeira e cantora Giovanna Viola, considerada uma revelação no estilo. O Delta Supermercados foi patrocinador ouro do evento, por meio do Programa Conexão Cultura.

Odir fala do Café & Viola

“Americana merece este carinho que é o Café & Viola. Este evento é uma verdadeira oportunidade para os artistas de nossa cidade demonstrarem todo seu talento e para reunir as famílias ao som do melhor do modão”, falou Odir.

O “Café & Viola” teve entrada solidária, com a arrecadação de pacotes de lenços umedecidos para encaminhamento ao Fundo Social de Solidariedade, e contou com a presença de artesãs da Feira Ameriart, que expuseram trabalhos em crochê, patchwork, bordados, pintura, decoração em madeira e vidro, arranjos florais, sabonetes artesanais e bijuterias.

“O ‘Americana, Café & Viola’ era muito aguardado pelas famílias de nossa cidade, justamente por seu caráter de resgate de um estilo musical muito afetivo para todos nós, que é a moda de viola. Estamos muito felizes com o sucesso da primeira edição e vamos seguir investindo neste evento de valorização de nossas raízes”, declarou Ghizini.

Durante o evento, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, fez a entrega da revitalização da Praça José Rampazzo, que recebeu diversas melhorias, como rampas de acessibilidade na calçada, modernização do mobiliário urbano com a instalação de novos bancos e lixeiras, piso em concreto, reforma do coreto e paisagismo, entre outras.

