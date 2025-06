A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, recebe a unidade itinerante CDHU Móvel nos dias 6 e 7 de junho, das 9h às 17h, no Centro Comunitário do Jardim Mário Covas, na Rua Osni Martinelli, 37. O serviço é destinado ao atendimento e suporte presencial aos mutuários do município. A parceria com o Governo do Estado de São Paulo, por meio do Programa Casa Paulista, foi intermediada pelo secretário municipal de Habitação, Luiz Carlos Cezaretto.

“O atendimento móvel, por meio de uma van do governo estadual, vai proporcionar aos mutuários mais facilidade para o acesso aos serviços oferecidos pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano. Em dois dias de atendimento, as equipes estarão de plantão para esclarecer dúvidas sobre os contratos, revisão de prestação, orientação jurídica, entre outros serviços disponíveis. Uma ótima oportunidade para o atendimento presencial junto aos mutuários”, reforçou Cezaretto.

Atendimento

Para o atendimento, os mutuários deverão fazer o agendamento antecipado no site da CDHU (www.cdhu.sp.org.br) ou pelo telefone 0800-000-2348 (ligação gratuita). Os técnicos da Secretaria de Habitação de Americana também estarão presentes para auxiliar no atendimento.

Estarão disponíveis os seguintes serviços:

– Regularização financeira e contratual

– Emissão de boletos

– Acordos e reacordos de dívida

– Revisão de prestação

– Quitação e amortização de dívidas

– Transferência de titularidade

– Orientação jurídica

