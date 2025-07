Americana garantiu a participação em 13 modalidades nos Jogos Abertos do Interior, que serão realizados no final do ano, em Ribeirão Preto. As vagas foram conquistadas após o ótimo desempenho da cidade nos 67º Jogos Regionais, em Bragança Paulista, encerrados no último fim de semana.

O município ficou com o vice-campeonato geral da competição. Das 42 modalidades que representaram Americana, três foram campeãs e 12 conquistaram o vice-campeonato, assegurando suas vagas nos Jogos Abertos. A cidade também contará com representantes em esportes individuais, como a capoeira.

As modalidades já classificadas são: atletismo, biribol, capoeira, damas, futebol masculino, ginástica artística, ginástica rítmica, handebol, malha, natação, tênis, tênis de mesa e vôlei de praia.

“Os resultados nos Jogos Regionais nos deixaram bastante motivados para os próximos desafios. Vamos focar na continuidade dos treinamentos e no incentivo aos nossos atletas para obter um ótimo desempenho também nos Jogos Abertos no final do ano”, destacou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

As datas dos Jogos Abertos do Interior serão confirmadas em breve pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo

Sumaré conquista medalhas

equipe de Taekwondo que representou Sumaré nos 67º Jogos Regionais, realizados em Bragança Paulista, obteve excelente desempenho na competição disputada na última quinta-feira (10). Os atletas somaram conquistas importantes nas categorias Poomsae Elite, Poomsae Talento e Kyorugui, elevando o nome de Sumaré no cenário esportivo regional e garantindo vaga para os Jogos Abertos do Estado de São Paulo.

Entre os destaques da delegação, o mestre Fábio Pires conquistou o 1º lugar individual e o 1º lugar em dupla, ao lado da atleta Natália Saviolli, na modalidade Poomsae Elite. Na categoria Poomsae Talento, os atletas Rafaela Franco e Vitor Alan também subiram ao pódio com medalhas de ouro nas provas individuais e em dupla. Na modalidade Kyorugui Elite, o atleta Celso Augusto assegurou o 3º lugar na categoria acima de 80kg.

Somando as pontuações das categorias, Sumaré conquistou o 3º lugar geral na classificação masculina da modalidade Taekwondo, consolidando o bom momento da equipe e do esporte no município.

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Pedro Rocha, celebrou o resultado. “Estamos muito orgulhosos do desempenho dos nossos atletas. As várias medalhas conquistadas mostram que Sumaré está voltando ao protagonismo no esporte. Isso é fruto de trabalho sério, apoio aos treinamentos e valorização dos nossos talentos”, comemorou.

O prefeito de Sumaré, Henrique do Paraíso, também parabenizou os atletas e destacou os investimentos no setor. “Sumaré está ressurgindo no cenário esportivo, e isso é resultado de uma política pública que acredita no esporte como ferramenta de transformação. Parabéns à equipe de Taekwondo, que com garra e dedicação nos representou com excelência e garantiu nossa presença nos Jogos Abertos do Estado”.

Com os resultados conquistados em Bragança Paulista, Sumaré ficou na 27ª colocação geral entre as 44 cidades participantes dos Jogos Regionais de 2024.