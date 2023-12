Americana com 301 vagas de emprego pós-Natal

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana está com 301 vagas de emprego disponíveis. Os interessados devem entrar no site www.americana.sp.gov.br. Na página principal, buscar por “Serviços mais acessados”, clicar em “PAT – Vagas Emprego” e preencher os dados. Depois do cadastro efetuado, é preciso clicar na vaga de interesse para se candidatar.

O cadastro e encaminhamento do currículo são realizados exclusivamente pelo site da Prefeitura.

VAGAS PARA CADASTRO NO SITE

Agente Fiscalização – Sem Experiência 15

Ajudante de Eletricista – Sem Experiência 2

Ajudante de Produção – Com Experiente 1

Ajudante de Tecelão – Com Experiência 1

Ajudante Geral – Obras – Sem Experiência 8

Ajudante Geral – Sem Experiência 80

Ajudante Geral em Edificações – Sem Experiência 20

Ajudante Geral em Fabricação de Artefatos de Cimento – Sem Experiência 1

Almoxarife – Com Experiência 1

Assistente Engenharia Civil – Com Experiência 1

Auxiliar de Vendas On-line – Com Experiência 2

Auxiliar Administrativo – Com Experiência 1

Auxiliar de Almoxarifado – Sem Experiência 1

Auxiliar de Atendimento – Sem Experiência 10

Auxiliar de Compras – Com Experiência 1

Auxiliar de Laboratório – Sem Experiência 1

Auxiliar de Limpeza – Com Experiência 5

Auxiliar de Limpeza – Sem Experiência 1

Auxiliar de Manutenção – Sem Experiência 1

Auxiliar de Produção – Sem Experiência 6

Auxiliar de Serviços Gerais – Com Experiência 1

Auxiliar Mecânico de Autos – Com Experiência 1

Auxiliar Operador de Máquina Digital – Sem Experiência 1

Auxiliar Técnico de Refrigeração – Sem Experiência 1

Auxiliar Técnico de Segurança do Trabalho – Com Experiência 1

Balconista – Com Experiência em Moto Peças 1

Consultor Comercial – Com Experiência 2

Consultor de Funilaria – Com Experiência 1

Costureira de Máquina Overloque ou Reta – Com Experiência 3

Cozinheiro – Com Experiência 3

Cozinheiro Escolar – Sem Experiência 90

Eletricista – Com Experiência 4

Encarregado de Elétrica – Com Experiência 1

Encarregado de Expedição – Com Experiência 1

Encarregado de Obras – Com Experiência 1

Estoquista – Sem Experiência 1

Frentista – Com Experiência 1

Marceneiro – Com Experiência 2

Mecânico de Automóvel – Com Experiência 1

Mecânico de Manutenção – Com Experiência 1

Motorista Categoria B – Sem Experiência 1

Motorista Entregador – Sem Experiência 1

Oficial de Manutenção – Com Experiência 1

Operador de Retroescavadeira -Com Experiência 2

Pedreiro – Com Experiência 4

Porteiro – Com Experiência 10

Promotor de Vendas de Cartões Temporário – Com Experiência 1

Tecelão de Malhas – Com Experiência 1

Técnico em Nutrição – Sem Experiência 1

Vendedor Interno – Com Experiência 2

