A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, iniciou as obras de reforma em três unidades de atendimento social: os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) dos bairros São Manoel e Jardim Guanabara e a Casa dos Conselhos. Outras duas unidades, os Cras dos bairros Praia Azul e Jardim Nossa Senhora Aparecida, também estão em fase de preparação para receber as melhorias.

As obras incluem revisão dos telhados, modernização elétrica, instalação de ar-condicionado, ampliação de salas de atendimento, melhorias em espaços coletivos e individuais, além de pintura geral.

“São melhorias necessárias para garantir estrutura adequada de trabalho e acolhimento à população”, afirmou a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

Atendimentos

Durante as obras, os atendimentos do Cras São Manoel e do Guanabara estão sendo realizados na Rua Dom Pedro, nº 25, no Centro. Já a Casa dos Conselhos atende provisoriamente pelo telefone (19) 2038-2456, da Secretaria de Assistência Social.

As quatro unidades do Cras atendem, juntas, cerca de 27 mil pessoas por ano, oferecendo suporte a famílias em situação de vulnerabilidade social. O público beneficiado diretamente pelas reformas é estimado em 72 mil pessoas.

A Casa dos Conselhos reúne mensalmente mais de 500 representantes da sociedade civil, do poder público e de instituições em debates sobre políticas públicas. O local abriga oito conselhos de direitos e também comitês temáticos como Americana por Elas, MigraRe, Primeira Infância, Pró 60+, Trabalho Legal e o Comitê de Atenção à População em Situação de Rua.

Investimento

O investimento total é de R$ 1,5 milhão, com recursos do orçamento municipal e uma emenda parlamentar de R$ 250 mil do deputado federal Kim Kataguiri, intermediada pelo chefe de Gabinete da Prefeitura de Americana, Franco Sardelli.

Os valores destinados às reformas por unidade são:

Cras Jardim Guanabara: R$ 265.915,21 (sendo R$ 250 mil da emenda parlamentar e R$ 15.915,21 de contrapartida municipal)

Cras São Manoel: R$ 225.576,11

Cras Praia Azul: R$ 279.713,40

Cras Jardim Nossa Senhora Aparecida: R$ 340.779,87

Casa dos Conselhos: R$ 427.721,81