Em comemoração ao Dia das Mães, o comércio de Americana terá horário especial neste sábado, dia 10, véspera da data, das 9 às 18 horas. Na sexta-feira, o funcionamento ocorre das 9 às 18 horas.

A expectativa da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) é pelo crescimento das vendas em torno de 6% e o valor médio do tíquete de presente deve ficar em R$ 210. No final do mês haverá o sorteio de diversos prêmios, entre eles uma moto de 125 cilindradas.

O Dia das Mães é a segunda melhor data para o comércio, só perdendo para o Natal. O horário especial foi acordado com o sindicato dos trabalhadores em convenção coletiva.

Para Evandro Barizon, vice-presidente da Acia e responsável pelo setor do comércio, os setores mais procurados para presentear as mães devem ser os de calçados e confecções, acessórios, perfumaria e cosméticos, como também o de joias.

Além disso, com a entrada da frente fria e a expectativa de queda da temperatura nos próximos dias, o segmento de calçados e confecções fica mais favorável devido ao valor agregado. É bom lembrar que a troca de mercadorias por cor, tamanho e modelo, quando o produto é adquirido em lojas físicas, é apenas uma cordialidade do lojista.

“A gente sempre tem um otimismo para essa data comemorativa de aumento das vendas em relação ao ano anterior. Os percentuais irão depender muito da estratégia de venda de cada lojista, mas estamos trabalhando com um índice em torno de 6%”, avaliou Barizon.

Campanha da Acia Americana

E pelo quarto ano consecutivo, a Acia está lançando neste mês de maio mais uma edição do “Espetáculo de Prêmios”, que ao longo de um ano vai distribuir mais de R$ 200 mil em diversos produtos.

A cada R$ 50 em compras nas lojas identificadas com os cartazes da campanha, o consumidor tem direito de preencher um cupom. No dia 29 de maio, a Acia irá sortear uma moto elite de 125 cilindradas, uma smart TV, um notebook Dell e cinco vale compras de R$ 500 cada um. A novidade nesse ano é que os vendedores também serão premiados e aqueles que atenderem os clientes sorteados irão receber um vale compra de R$ 250 cada um.

