Serviços essenciais funcionam normalmente no município; confira o que abre e fecha

Os serviços da Prefeitura de Americana considerados essenciais, como limpeza pública, atendimento médico de urgência e segurança pública, funcionam normalmente nos dias de recesso durante as semanas de Natal e Ano Novo. Os setores administrativos têm expediente até esta sexta-feira (19) e retomam as atividades no dia 5 de janeiro de 2026.

Pela internet, a qualquer dia e horário, a população pode realizar pedidos, como protocolos e requerimentos de serviços, por meio do site da Prefeitura, em www.americana.sp.gov.br, clicando no ícone “Americana Inteligente”.

Confira o que abre e fecha entre 20 de dezembro e 4 de janeiro:

– Paço Municipal: Fechado

– Pronto Socorro do Hospital Municipal: Funciona normalmente 24 horas

– Pronto Atendimento do Antônio Zanaga: Funciona normalmente 24 horas

– UPA São José: Funciona normalmente 24 horas

– UPA Dona Rosa: Funciona normalmente 24 horas

– Unidades Básicas de Saúde: Fechadas

– Farmácia Central: Aberta das 8h às 12h nos dias 22, 23, 29 e 30 de dezembro apenas para dispensar medicamentos prescritos em caráter de urgência ou em razão de altas médicas, como antibióticos, analgésicos, anticonvulsivantes, entre outros considerados essenciais

– Centro de Controle de Zoonoses: Mantém uma equipe de plantão, das 7h às 16h, para o recolhimento de animais (cães e gatos) mortos, doentes ou feridos que se encontrem nas vias públicas. Nas residências, são recolhidos apenas animais mortos. O telefone para contato é (19) 3467-1187

– CEO (Centro de Especialidades Odontológicas): Plantão odontológico disponível todos os dias das 8h às 12h

– Guarda Municipal: Atende normalmente 24 horas pelo telefone 153.

– Departamento de Água e Esgoto: Atende emergências todos os dias pelo telefone 0800-012-3737 (das 6h à 0h, todos os dias) e WhatsApp (19) 98100-4714 (das 8h às 22h)

– Parque Ecológico: Fechado nos dias 22, 23, 24, 25, 29, 30 e 31 de dezembro e 1º de janeiro. Nas demais datas, funciona das 8h às 16h

– Jardim Botânico: Fechado nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1º de janeiro. Aberto nos demais dias das 6h às 21h

– Parque Natural “Nilton Pinto Duarte”: Aberto normalmente todos os dias

– Coleta de lixo domiciliar: Não será realizada apenas nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro

– Coleta seletiva: Não será realizada nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1º de janeiro

– Ecopontos: Fechados nos dias 24, 25, 30 e 31 de dezembro

– Biblioteca Municipal: Fechada

– Centro Cívico: Pista de atletismo e quadras de tênis estarão abertas (entrada pela Rua Bahia)

– Praças de esportes: as praças dos bairros Nova Americana e Jardim Ipiranga ficarão com os portões abertos para que a população utilize os equipamentos externos, como campos de areia e brinquedos. Os ginásios estarão fechados. As demais praças de esportes permanecerão fechadas

– Assessoria de Imprensa: Atendimento de plantão