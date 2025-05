A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, concluiu nesta quarta-feira (30) a nebulização contra a dengue no bairro São Jerônimo, uma das regiões com maior incidência de casos da doença na cidade. A ação consiste na aplicação de inseticida domiciliar e integra a campanha “Todos Contra a Dengue – Para não deixar água parada, tem que se mexer!”.

A definição dos bairros atendidos segue critérios técnicos e epidemiológicos do Programa Municipal de Controle da Dengue (PMCD), que concentra os esforços nas áreas com maior risco de transmissão.

Antes da aplicação do inseticida nas casas, os bairros São Jerônimo e Jardim da Paz já haviam recebido o mutirão de eliminação de criadouros e a nebulização veicular, o chamado “fumacê”, reforçando a integração das ações de combate ao mosquito Aedes aegypti.

A nebulização domiciliar já passou por diversas regiões, como Cidade Jardim, Jardim dos Lírios, Parque Novo Mundo, Jardim da Paz e São Jerônimo, com 1.440 imóveis atendidos até o momento.

“As ações de enfrentamento à dengue precisam ser constantes, planejadas e eficientes. Mas é fundamental lembrar que o combate ao mosquito começa dentro de casa. Cada morador tem um papel decisivo nesse processo. Estamos intensificando as medidas emergenciais nos bairros mais críticos, mas a verdadeira vitória contra o Aedes depende da união entre poder público e população”, afirmou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Outras ações

A campanha municipal conta com mobilização social, uso de novas tecnologias e ações intersetoriais. Cerca de 200 mil folders informativos foram distribuídos à população por agentes de controle durante visitas e ações educativas. A Secretaria de Comunicação e Tecnologia da Informação elaborou uma cartilha com check-list para atividades com professores e alunos, em parceria com a Secretaria de Educação e a Diretoria Regional de Ensino.

O município implementou um sistema online de monitoramento com apoio de Inteligência Artificial (IA), que auxilia o acompanhamento dos casos em tempo real. Foram contratados 24 agentes de promoção de saúde por concurso público. Eles atuam na prevenção e monitoramento de pacientes sintomáticos nas unidades de saúde, conforme o Plano de Contingência.

As Unidades Básicas de Saúde contam com testes rápidos para dengue, utilizados de acordo com os critérios clínicos definidos, e receberam 80 novas poltronas reclináveis para soroterapia, distribuídas entre unidades de atenção básica e o Pronto Atendimento do bairro Antônio Zanaga.

A vacina contra a dengue segue disponível para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, em todas as UBSs, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Na Praia Azul e no São Vito, o atendimento é estendido até as 20h.

Situação de emergência

A Prefeitura decretou situação de emergência em saúde pública devido ao cenário da dengue. O Decreto nº 13.702/2025, publicado em 28 de março, segue as diretrizes do Governo de São Paulo e tem validade de 90 dias, podendo ser prorrogado.

Entre as medidas previstas estão:

Contratação emergencial de serviços e aquisição de insumos

Admissão temporária de servidores para reforçar o atendimento

Prorrogação de contratos relacionados ao combate ao mosquito

Reforço na fiscalização de imóveis e limpeza de terrenos baldios

Aplicação de sanções a proprietários com focos do Aedes

Campanhas educativas e intensificação das visitas domiciliares

Suspensão de férias e folgas de servidores da Saúde e outros setores envolvidos

As ações são coordenadas pela Sala de Situação Municipal de Prevenção e Controle das Arboviroses, instituída pelo Decreto nº 13.703/2025, que monitora indicadores como incidência de casos, taxa de letalidade e índices de infestação.

A campanha “Todos Contra a Dengue – Para não deixar água parada, tem que se mexer!” conta com o apoio e a parceria das secretarias municipais de Meio Ambiente, Educação, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Assistência Social e Direitos Humanos, Planejamento, Comunicação e Tecnologia da Informação, Obras e Serviços Urbanos, além da ACIA (Associação Comercial e Industrial de Americana), Diretoria Regional de Ensino, Defesa Civil, DAE (Departamento de Água e Esgoto) e CPFL Paulista.