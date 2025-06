Americana tem inscrições para curso de Arborização Urbana até dia 18

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, está com inscrições abertas até 18 de junho (quarta-feira) para o Curso Intensivo de Arborização Urbana. A atividade é gratuita e será realizada nos dias 23 e 24 de junho, das 8h às 12h, no Núcleo de Educação Ambiental (NEA), localizado no Parque Ecológico de Americana (Avenida Brasil, 2.525 – Jardim Ipiranga). A ação integra a programação do Mês do Meio Ambiente.

O curso oferece aulas teóricas e práticas sobre arborização urbana, com foco nas técnicas corretas de poda. “As informações sobre podas de copas e demais intervenções são essenciais para garantir a qualidade do serviço e promover uma arborização eficiente em Americana”, destaca o secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira.

Segundo o diretor da Unidade de Praças e Jardins, Antonio Donizete de Paula, a formação é voltada tanto para quem busca habilitação para atuar na área quanto para quem já tem experiência e deseja aprimorar os conhecimentos. “Serão dois dias intensivos, com foco na segurança e na qualificação técnica dos participantes”, explica.

A parte teórica será conduzida pelo engenheiro agrônomo Edison Evangelista, do Jardim Botânico de Americana, que abordará a importância das árvores e os cuidados na realização das podas.

Inscrições do curso

As inscrições devem ser feitas presencialmente na Unidade de Praças e Jardins (Rua Izolina Geminiani Rosa, 1550 – Horto Florestal), de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3405-7700.

Os interessados devem apresentar cópia do RG ou CNH e uma foto 3×4 (caso desejem solicitar credencial para atuar com arborização urbana na cidade).

